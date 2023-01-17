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Dernière mise à jour : 17 janvier 2023
2 min. de lecture

Collection Air Jordan

Air Jordan 7

Sortie de la version originale (1992)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefact d'origine (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris (WHITE/NEUTRAL GREY - TRUE RED)
Prix d'origine (125 $)
Référence (130014-100)

Air Jordan 7

Sortie de la version originale (1992)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefact d'origine (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris (WHITE/NEUTRAL GREY - TRUE RED)
Prix d'origine (125 $)
Référence (130014-100)

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Un succès mondial

La Air Jordan 7 a vu Michael Jordan s'élever au rang de star internationale. C'est avec cette silhouette inimitable qu'il a remporté sa deuxième victoire consécutive au championnat, deux titres de MVP (un pour les finales et l'autre pour la saison), mais aussi une médaille d'or avec la légendaire équipe américaine aux Jeux de 1992 à Barcelone.

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Un bond dans l'histoire

Alors que Michael Jordan était au top de sa notoriété, la Air Jordan 7 a orienté la marque dans une nouvelle direction. Sans logo Nike extérieur ni fenêtre Air visible, cette version de la Air Jordan a ouvert la voie à un héritage digne d'exister en dehors de Nike Basketball.

Coloris

Date de première publication : 17 janvier 2023