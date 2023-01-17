La Air Jordan 6 aux pieds, Michael Jordan a emmené l'équipe des Chicago Bulls vers ses premières finales, puis son premier titre en championnat. Cette victoire n'a fait que renforcer la popularité de la chaussure signature de Michael Jordan, déjà reine du monde de la sneaker. Rapidement adoptée par de grandes icônes de la pop culture, elle est devenue la sneaker du moment, sur le terrain comme au quotidien.