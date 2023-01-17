Collection Air Jordan
Air Jordan 6
Sortie de la version originale (1991)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefact d'origine (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris (BLACK/INFRARED)
Prix d'origine (125 $)
Référence (4391)
Air Jordan 6
Sortie de la version originale (1991)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefact d'origine (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris (BLACK/INFRARED)
Prix d'origine (125 $)
Référence (4391)
Validée par la victoire
La Air Jordan 6 aux pieds, Michael Jordan a emmené l'équipe des Chicago Bulls vers ses premières finales, puis son premier titre en championnat. Cette victoire n'a fait que renforcer la popularité de la chaussure signature de Michael Jordan, déjà reine du monde de la sneaker. Rapidement adoptée par de grandes icônes de la pop culture, elle est devenue la sneaker du moment, sur le terrain comme au quotidien.
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Du style sur les parquets
Inspirée de la voiture de sport allemande de Michael Jordan, la Air Jordan 6 évoque la vitesse et l'élégance. Chausson en néoprène, semelle en caoutchouc translucide, unité Air visible : l'instinct architectural de Tinker Hatfield se fait sentir de la semelle aux lacets. Sortie en 1991 dans cinq coloris, la Air Jordan 6 est réapparue en version rétro en 2000, en 2002 et en 2006.