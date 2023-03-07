Collection Air Jordan
Air Jordan 9
Sortie de la version originale (1993)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefact d'origine (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris (WHITE / BLACK - TRUE RED)
Prix d'origine (125 $)
Référence (130182-100)
Air Jordan 9
Sortie de la version originale (1993)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefact d'origine (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris (WHITE / BLACK - TRUE RED)
Prix d'origine (125 $)
Référence (130182-100)
Place au jeu
Après trois années consécutives au sommet de la discipline, Michael Jordan a quitté le terrain de basket pour celui de baseball. Mais son absence sur le parquet n'a en rien fait obstacle à la sortie de la Air Jordan 9. Alors que Jordan jouait en ligue mineure, la ligne Air Jordan s'est encore plus ancrée dans la culture. Même si cette version n'a jamais été portée par le numéro 23, elle n'en est pas moins devenue une icône.
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Conçue pour le terrain et la poussière
Avec une empeigne minimaliste et un système de laçage en un seul mouvement, la Air Jordan 9 a fait son entrée comme le modèle le plus léger et réactif de la ligne. Inspirés du statut de légende internationale de Jordan, les quatre coloris d'origine affichent des détails multilingues sur la semelle, évoquant notamment l'indépendance, la liberté, la puissance et la force. Cette version rend aussi hommage au changement de voie de Michael Jordan : la Air Jordan 9 en exclusivité pour les pros se déclinait en une version pour les parquets et une à crampons pour le baseball.