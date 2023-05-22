C'est vrai, la Air Jordan 19 n'a jamais été portée par Michael Jordan sur les parquets. Pourtant, elle a été conçue pour être ultra-performante et répondre aux besoins spécifiques du joueur. Pensée à la hauteur des talents de la légende, l'équipe Jordan a voulu lui donner encore plus de style pour toucher la génération à qui profite l'héritage Jordan. Avec une silhouette qui rappelle le venimeux serpent Black Mamba, la Air Jordan 19 est apparue comme un modèle avant-gardiste plein d'audace.