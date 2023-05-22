Voir toutes les nouveautés

Acheter

Dernière mise à jour : 23 mai 2023
3 min. de lecture

Collection Air Jordan

Air Jordan 16

Sortie du modèle d'origine
(2001)
Designer
(WILSON SMITH III)
Artefact d'origine
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris
(BLACK/VARSITY RED)
Prix d'origine
(160 $)
Référence
(136059-061)

Air Jordan 16

Sortie du modèle d'origine (2001)
Designer (WILSON SMITH III)
Artefact d'origine (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris (BLACK/VARSITY RED)
Prix d'origine (160 $)
Référence (136059-061)

L'histoire de la Air Jordan 16, Télécharge l'app SNKRS

Télécharge l'app SNKRS

Un accès exclusif à chaque sortie et les conseils d'une communauté au cœur de la culture.

Télécharger l'app
L'histoire de la Air Jordan 16, Télécharge l'app SNKRS

Télécharge l'app SNKRS

Un accès exclusif à chaque sortie et les conseils d'une communauté au cœur de la culture.

Télécharger l'app

Jordan sort de l'ombre

Retour sur le début de la saison 2001-2002 : Michael Jordan cherche encore ses marques en tant que Président des Wizards de Washington. Et pour la première fois en plus de dix ans, un nouveau designer prend les rênes. Cette transition est clairement visible sur la Air Jordan 16, qui intègre une protection aimantée amovible sur les lacets. L'enveloppe transforme cette chaussure de basket en icône de mode, et va parfaitement à Michael quand il rejoue avec les Wizards à la pré-saison 2001, surprenant le monde entier.

Retour aux archives

« His Airness », sans conteste

Même si la protection sur les lacets de la Air Jordan 16 est devenue sa signature, la sneaker revisite et modernise certains éléments de design distinctifs des modèles Jordan. Le cuir verni et la semelle transparente renforcent l'aspect culte de la chaussure, et sont à la hauteur du retour fracassant de Michael Jordan au basket.

Coloris

Date de première publication : 22 mai 2023