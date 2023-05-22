Collection Air Jordan
Air Jordan 16
Sortie du modèle d'origine
(2001)
Designer
(WILSON SMITH III)
Artefact d'origine
(DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris
(BLACK/VARSITY RED)
Prix d'origine
(160 $)
Référence
(136059-061)
Air Jordan 16
Sortie du modèle d'origine (2001)
Designer (WILSON SMITH III)
Artefact d'origine (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris (BLACK/VARSITY RED)
Prix d'origine (160 $)
Référence (136059-061)
Jordan sort de l'ombre
Retour sur le début de la saison 2001-2002 : Michael Jordan cherche encore ses marques en tant que Président des Wizards de Washington. Et pour la première fois en plus de dix ans, un nouveau designer prend les rênes. Cette transition est clairement visible sur la Air Jordan 16, qui intègre une protection aimantée amovible sur les lacets. L'enveloppe transforme cette chaussure de basket en icône de mode, et va parfaitement à Michael quand il rejoue avec les Wizards à la pré-saison 2001, surprenant le monde entier.
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« His Airness », sans conteste
Même si la protection sur les lacets de la Air Jordan 16 est devenue sa signature, la sneaker revisite et modernise certains éléments de design distinctifs des modèles Jordan. Le cuir verni et la semelle transparente renforcent l'aspect culte de la chaussure, et sont à la hauteur du retour fracassant de Michael Jordan au basket.