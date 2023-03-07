La AJ 14 est connue pour son confort incomparable et sa technologie révolutionnaire. Taillé pour la vitesse et le contrôle, ce modèle à col bas intègre deux unités Zoom et des ouvertures en mesh respirant sur la semelle extérieure. Sortie en 1998, la AJ 14 repense la chaussure comme une voiture (ou la voiture comme une chaussure). Son logo Jumpman renforce le look soigné et l'impression de vitesse. Après un sixième titre en championnat avec les Bulls de Chicago, Michael Jordan a pris une retraite bien méritée. Les chaussures Air Jordan, elles, continuent de changer la donne.