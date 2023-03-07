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Dernière mise à jour : 9 mars 2023
2 min. de lecture

Collection Air Jordan

Air Jordan 10

Sortie de la version originale (1994)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefact d'origine (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris (WHITE / BLACK – LIGHT STEEL GREY)
Prix d'origine (125 $)
Référence (130209-101)

Air Jordan 10

Sortie de la version originale (1994)
Designer (TINKER HATFIELD)
Artefact d'origine (DEPARTMENT OF NIKE ARCHIVES)
Coloris (WHITE / BLACK – LIGHT STEEL GREY)
Prix d'origine (125 $)
Référence (130209-101)

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Un retour en force

Vers le milieu des années 90 et dans le plus grand des secrets, Michael Jordan s'était fixé une mission : revenir en force. À son retour, la Air Jordan 10 arrivait tout juste à temps pour la saison 1994-95 avec son numéro 45 temporaire sur le côté.

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Plus qu'un hommage

D'abord conçue comme un hommage, la AJ 10 intègre une semelle intermédiaire avec un amorti Air sur toute la longueur. On retrouve aussi des rainures flexibles sur la semelle extérieure pour plus d'adhérence. Comme avec les modèles précédents, les innovations de la AJ 10 ont apporté d'incroyables performances sur le terrain. La preuve avec Michael Jordan, qui, le 28 mars 1995, marque 55 points pour son retour à New York. Le fameux « double nickel game ».

Coloris

Date de première publication : 7 mars 2023