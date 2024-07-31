Giannis Freak 6 : la dernière chaussure signature de Giannis, pro du basket

Les deux coloris sont signés Giannis. Le coloris « Roses », qui mêle du rose, du rouge et du blanc, rend hommage à son défunt père. Quant au noir et vert citron « Naija », il incarne le style énergique du basketteur et célèbre ses racines nigérianes. Le coloris rose n'a rien de surprenant. Suite à la naissance de sa fille, c'est cette couleur que portait Giannis pendant ses entraînements avec les Bucks. La chaussure est vraiment à son image : sous les semelles extérieures, on retrouve le mot « Freak », surnom de Giannis.

En plus de la Giannis Freak 6, Giannis Antetokounmpo et Nike lancent une nouvelle version de la Giannis Immortality 4, ainsi qu'une nouvelle collection de vêtements : un haut Dri-FIT à quart de zip, un maillot, un jogging, un short et un t-shirt Nike. Ces pièces seront dispos le 16 août sur nike.com et chez certains revendeurs avec la Giannis Immortality 3 et la Freak 5.

Quand on mesure 2,11 m avec une envergure de 2,20 m, on peut clairement viser plus haut. Mais pas besoin d'être le « Greek Freak » ou une divinité grecque pour y arriver. Toi aussi, lance-toi avec cette nouvelle sneaker stylée et adaptée à tous les postes.