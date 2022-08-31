Tout ce que vous devez savoir sur les échelles d'agilité

Être agile, c'est « être capable de changer rapidement de direction », explique Alexa Javens, coach personnelle certifiée par la NASM. Elle ajoute que les entraînements avec échelle d'agilité sont excellents pour développer la rapidité dans toutes les directions, la coordination et l'agilité.

Les exercices effectués avec une échelle d'agilité permettent également d'améliorer la cognition, la rapidité et l'anticipation des changements de direction, ce qui est utile pour booster ses performances sportives de manière générale. Cet outil peut également contribuer à booster les performances chez les personnes pratiquant des sports comme le football, le football américain, la boxe, le tennis et les arts martiaux, précise Heather Milton, spécialiste certifiée en renforcement musculaire et en conditionnement physique, et physiologiste clinique du sport certifiée exerçant au NYU Langone Sports Performance Center à New York.

Les échelles d'agilité sont vendues à un prix abordable, elles sont faciles à utiliser et polyvalentes. De plus, elles peuvent être déployées n'importe où, pourvu qu'il y ait de la place pour positionner l'échelle au sol, comme dans un parc, dans votre jardin ou même dans votre salon.