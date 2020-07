Être davantage présent dans vos pratiques

Ces astuces vous aideront à vous connecter à vous-même et à vous recentrer.

Au quotidien, on se laisse facilement absorber par ses pensées, surtout en ce moment. Dans cette vidéo, Branden Collinsworth et Alex Silver-Fagan, tous deux coachs Nike, partagent leurs astuces pour rester attentif et présent en toutes circonstances. Apprenez comment gérer le stress, améliorer vos performances et vous recentrer sur ce qui est vraiment important grâce à ces astuces simples.



Le yoga et la pleine conscience ont le pouvoir de nous ancrer dans le présent, en nous rappelant qui nous sommes et ce que nous avons. Alors la prochaine fois que vous sentirez un vent de panique vous envahir à propos du futur, ou que vous aurez des regrets sur votre passé, prenez une minute pour respirer et vous recentrer. Nos coachs Branden Collinsworth et Alex Silver-Fagan sont là pour vous montrer comment être davantage présent lorsque vous pratiquez le yoga, mais aussi au quotidien.