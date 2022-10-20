Si vous venez d'acheter ou de recevoir un article conçu avec du Nike Forward, vous savez déjà à quel point ce vêtement est spécial. En plus d'être doux et léger, ce tissu offre un drapé unique, et son empreinte carbone est en moyenne 75 % moins élevée que notre tissu Fleece en maille classique.



Votre Nike Forward est conçu pour résister au stress de la vie quotidienne, mais sa conception spéciale a besoin d'une attention particulière. Pour que votre Nike Forward conserve un aspect neuf pendant les années à venir, il est essentiel de garder en tête quelques règles simples d'entretien. Prenez-en soin, et il prendra soin de vous.

Lavez vos vêtements Nike Forward à l'eau froide. Cette précaution est essentielle pour préserver la structure de la matière et éviter son rétrécissement. Faites sécher vos vêtements Nike Forward à plat. Il est important de ne pas recourir au sèche-linge et d'étendre vos vêtements à plat pour conserver leur forme et leur structure. Éliminez les bouloches du tissu à l'aide d'un peigne ou d'une brosse à tissu. Le boulochage est le résultat de la construction unique de Nike Forward et fait partie intégrante du cycle de vie du tissu.

En respectant ces consignes d'entretien, vos vêtements Nike Forward vous accompagneront plus longtemps. En plus, l'entretien de vos vêtements et la réduction de la consommation d'énergie lors du lavage sont bénéfiques pour la planète. C'est du gagnant-gagnant-gagnant.