Comment la pleine conscience crée et rompt les habitudes d'après le Dr Jud Brewer

Qu'il s'agisse de lutter pour réduire le temps passé devant les écrans ou limiter le sucre dans notre alimentation, beaucoup d'entre nous savent à quel point il est difficile de se débarrasser des mauvaises habitudes. Et selon Judson Brewer, docteur et auteur à succès de The Craving Mind, il s'agit davantage de pleine conscience que de volonté. Dans cet épisode, le directeur de la recherche et de l'innovation du Mindfulness Center de l'Université Brown rejoint l'animatrice Jaclyn Byrer pour expliquer ce qui se passe dans le cerveau quand nous éliminons et créons des habitudes. Il donne également des outils pour construire des habitudes, des acronymes et des techniques de recadrage qui peuvent vous aider à mieux vous contrôler, et pour de bon.