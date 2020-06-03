Recette de crevettes et nouilles de riz

Crevettes fraîches et nouilles de riz
Nutrition
Dernière mise à jour : 3 juin 2020
Par Nike Training
Une recette simple et saine, réalisable en seulement 20 minutes. Pour 4 personnes.
Mélangez ces ingrédients simples pour créer un délicieux plat de crevettes et de nouilles de riz, riche en goût et en protéines. Idéal pour le déjeuner ou le dîner !
Recette saine, simple à réaliser et surtout délicieuse !
Ingrédients
17 onces de crevettes crues décortiquées
7 onces de poireaux
1 cuillère à soupe d'huile d'olive
14 onces de fèves edamame épluchées
1 ⅔ tasse de lait de coco allégé
½ tasse de sauce soja
1 ⅔ tasse d'eau
7 onces de nouilles de riz
Ingrédients
480 g de crevettes crues décortiquées
200 g de poireaux
15 ml d'huile d'olive
380 g de fèves edamame épluchées
400 ml de lait de coco allégé
120 ml de sauce soja
400 ml d'eau
200 g de nouilles de riz
Instructions
- Émincez finement les poireaux. Faites chauffer l'huile dans une poêle à feu moyen/vif. Ajoutez les poireaux et laissez-les ramollir. Ajoutez ensuite les crevettes et faites-les cuire une à deux minutes de chaque côté. Ajoutez les fèves edamame, le lait de coco, la sauce soja et l'eau.
- Faites frémir le mélange et laissez mijoter pendant quelques minutes. Réservez. Pendant ce temps, cuisez les nouilles en suivant les instructions du paquet et égouttez-les. Ajoutez les nouilles au mélange de crevettes dans un bol et servez. Pour encore plus de goût, ajoutez du piment, de la coriandre et du citron vert.
Informations de nutrition par portion
693 calories
61 g de glucides
41 g de protéines
32 g de lipides