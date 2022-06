Si vous cherchez à prendre du muscle, votre routine de fitness doit être axée en priorité sur la musculation . Plus précisément, sur l'entraînement en hypertrophie. Ce dernier consiste à augmenter progressivement la charge exercée sur vos muscles en soulevant des poids de plus en plus lourds lors de séries de huit à 12 répétitions. Le fait de soulever des poids lourds et de pousser votre corps dans ses retranchements va entraîner des microtraumatismes et de l'inflammation au niveau des tissus musculaires, en plus d'appauvrir vos réserves en glycogène (glucides).La synthèse de protéines musculaires survient alors dans le cadre du processus de réparation. Elle permet de reconstruire du tissu musculaire plus résistant et plus gros qu'il ne l'était auparavant. Vos muscles seront ainsi mieux armés pour réagir aux mêmes stimuli lors du prochain entraînement.Pourquoi ces informations sont-elles importantes ? Parce que vous ne pouvez soulever des poids et obtenir des résultats sans l'énergie nécessaire. Si les poids que vous soulevez ne sont pas assez lourds, ou si vous ne parvenez pas à réaliser le nombre de répétitions, de séries ou le volume total nécessaires, il y a de grandes chances que vous n'exposiez pas vos muscles à un stimulus d'entraînement suffisant.Dans ce cas, le processus d'hypertrophie indispensable ne peut se produire, rendant impossible la prise de masse musculaire.Si vous souhaitez prendre du muscle, vous devez donc utiliser votre énergie pour soulever des poids. Le fait de courir avant d'attaquer la musculation épuise les réserves d'énergie en circulation dont vous avez besoin pour soulever des poids lourds. En outre, les mouvements répétitifs du running réduisent l'efficacité des contractions musculaires. Cela signifie que vous vous fatiguez plus rapidement et que les contractions musculaires perdent en efficacité. Selon une étude de 2016 publiée dans le Journal of Strength and Conditioning Research, votre posture peut également pâtir de la fatigue et des contractions répétées qu'entraîne la pratique du running. Des chercheurs ont étudié les effets d'un running aérobie d'intensité modérée sur tapis de course sur des exercices de résistance réalisés par la suite en hypertrophie. Pour ce faire, ils ont mesuré différents indicateurs parmi lesquels l'indice d'effort perçu (RPE) et le nombre de répétitions réalisées.Les chercheurs ont conclu que le nombre total de répétitions, la puissance moyenne et la vélocité diminuaient nettement dans le groupe qui faisait du cardio avant d'attaquer la musculation. Il affichait aussi un RPE supérieur, même avec un volume moindre.Si votre objectif premier est de gagner en force et en masse musculaire, réalisez donc votre exercice aérobie après l'entraînement. En revanche, mieux vaut y aller en douceur. Si vous forcez trop après avoir sollicité intensément vos jambes ou l'ensemble de votre corps, cela ne fera qu'augmenter votre temps de récupération. Dans l'idéal, évitez d'enchaîner directement cardio et musculation.