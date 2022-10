Les principaux bienfaits de la corde à grimper

Vous vous trouvez en ce moment devant une corde ordinaire. Et maintenant ?

« La première étape essentielle est d'attraper la corde aussi haut que possible en tendant bien les bras. Puis, sautez afin que vos jambes suivent, explique Caroline Grainger, coach personnelle certifiée chez FitnessTrainer.

Une fois vos jambes en l'air, vous devrez utiliser vos pieds et vos mollets pour agripper la corde, tout en montant vos bras, et étirer votre corps vers le haut avec vos mains », explique-t-elle. « Les cordes à nœuds sont idéales pour les personnes qui débutent, car elles offrent un plus grand soutien pour les pieds. Pour des raisons de sécurité, utilisez, par exemple, un tapis rembourré sous la corde. »

« Lorsque les gens glissent, ce n'est généralement pas parce qu'ils s'agrippent moins bien, c'est à cause du placement des pieds et de la perte de force dans les jambes », précise Tom Holland. Pour éviter cela, envisagez d'essayer plusieurs prises au niveau des pieds. Cela peut vous permettre de vous stabiliser, notamment quand vous retirez les mains de la corde pour progresser vers le haut, et de reposer vos avant-bras tout en vous empêchant de glisser.

La prise la plus facile est d'enrouler la corde et de la verrouiller, en faisant un crochet en J, fréquemment utilisé en CrossFit. Lorsque la corde est au milieu de votre corps et que vos genoux sont repliés, descendez votre pied dominant sur la corde tout en appuyant sur la partie lâche de la corde avec l'autre pied. Cela permet de placer la corde entre vos pieds et de la positionner sur votre pied non dominant. Pour plus de sécurité, placez ce dernier au-dessus du pied dominant pour « verrouiller » la corde.

Quand vous serez à l'aise avec le mouvement de la corde à grimper, vous pourrez vous amuser avec d'autres prises pour les pieds afin de trouver ce qui est le plus confortable et le plus efficace pour vous. Si votre niveau est plus avancé, vous pouvez aussi en faire un exercice quotidien pour travailler les bras en renonçant à utiliser vos pieds et vos jambes.

Trouver une corde peut demander plus d'efforts qu'utiliser d'autres types d'équipement de remise en forme. Mais en plus d'être amusant et d'entraîner tout le corps, cette activité développe aussi potentiellement la confiance en soi, alors n'hésitez pas à grimper, toujours plus haut !

Rédaction : Elizabeth Millard