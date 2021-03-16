Comment arrêter de craquer et de gagner sous la pression

Tout d'abord, PMPM, sache que je te comprends.



J'ai si souvent pensé que je jouais mal pendant mes matchs ! Mais quand je regardais l'enregistrement, ce n'était pas si mal que ça. Je suis bien consciente que c'est une sensation horrible sur le moment, mais on a tendance à exagérer l'importance de nos échecs.



L'une des plus grandes leçons que j'ai apprises à ce sujet me vient de l'entraîneur de football que j'avais au collège. Quand à la fin d'un match, j'étais frustrée par mon jeu, il disait : « Tu ne feras jamais un match parfait. Ton objectif dans un match est de t'approcher de la perfection le plus de fois possibles. » En d'autres termes, tu ne seras jamais parfait, mais tu peux faire une passe parfaite, un tir parfait ou une défense parfaite.



Si j'étais toi, je demanderais à quelqu'un de confiance qu'il te fasse un compte-rendu objectif. Passe en revue tes statistiques avec ton coach pour voir si elles correspondent à ta perception des choses. La plupart du temps, quand les joueurs disent avoir été moins bons que d'habitude, ils veulent dire qu'ils n'ont pas marqué de panier. Mais il faut analyser toutes tes stats. Si elles sont en hausse dans les bons domaines, c'est que tu t'améliores (et donc que tu as plus de chances d'approcher la perfection).