Comment arrêter de craquer et de gagner sous la pression

Demandez au coach : pourquoi je perds tous mes moyens quand vient le match ?
Coaching
Un jeune basketter veut transformer ses entraînements en victoires. Kara Lawson, l'entraîneuse de l'équipe de basketball de Duke, l'aide à voir les choses sous un autre angle.
« Demandez au coach » sont des conseils pour vous aider à rester concentré sur le jeu.
Q :
Chère coach,
Je joue au basketball au lycée et je déchire à l'entraînement. Je réussis presque tous mes tirs, je suis rapide des deux côtés du terrain et je prends du plaisir à chaque seconde. Mais pendant les matchs, rien ne va plus. Je suis soudain tellement paralysé par la peur d'échouer que mes muscles ne se souviennent même plus comment tirer un panier, surtout les lancers francs, que je réussis toujours à l'entraînement. En plus, mon stress ne fait qu'empirer à chaque match. Je sais au fond de moi ce dont je suis capable, mais je ne sais pas comment me servir de ces capacités au moment stratégique. Pourquoi est-ce je réagis comme ça et comment changer la donne ?
Un joueur de basketball de 18 ans
Perdant ses Moyens Pendant les Matchs
R :
Tout d'abord, PMPM, sache que je te comprends.
J'ai si souvent pensé que je jouais mal pendant mes matchs ! Mais quand je regardais l'enregistrement, ce n'était pas si mal que ça. Je suis bien consciente que c'est une sensation horrible sur le moment, mais on a tendance à exagérer l'importance de nos échecs.
L'une des plus grandes leçons que j'ai apprises à ce sujet me vient de l'entraîneur de football que j'avais au collège. Quand à la fin d'un match, j'étais frustrée par mon jeu, il disait : « Tu ne feras jamais un match parfait. Ton objectif dans un match est de t'approcher de la perfection le plus de fois possibles. » En d'autres termes, tu ne seras jamais parfait, mais tu peux faire une passe parfaite, un tir parfait ou une défense parfaite.
Si j'étais toi, je demanderais à quelqu'un de confiance qu'il te fasse un compte-rendu objectif. Passe en revue tes statistiques avec ton coach pour voir si elles correspondent à ta perception des choses. La plupart du temps, quand les joueurs disent avoir été moins bons que d'habitude, ils veulent dire qu'ils n'ont pas marqué de panier. Mais il faut analyser toutes tes stats. Si elles sont en hausse dans les bons domaines, c'est que tu t'améliores (et donc que tu as plus de chances d'approcher la perfection).
Tu ne seras jamais parfait, mais tu peux faire une passe parfaite, un tir parfait ou une défense parfaite.
Pour ce qui est d'appliquer pendant les matchs quelque chose que tu réussis très bien à l'entraînement ? Bienvenue dans la vraie vie ! En fait, il est très difficile de reproduire dans le feu de l'action et sous la pression un geste qu'on maîtrise parfaitement à l'entraînement, lorsqu'on n'a aucune pression. Certaines joueuses que j'ai entraînées voulaient être de meilleures tireuses, alors elles ont travaillé là-dessus pendant une semaine, et quand malgré tout elles ont raté un tir pendant un match, elles m'ont dit : « Mais coach, je me suis entraînée à ça la semaine dernière ! » Et voilà ce que je leur ai répondu : « OK, entraîne-toi encore quelques années et on pourra en reparler. » Nombreux sont les jeunes qui ont une vision erronée de la progression et du temps que ça prend. Il n'y a pas de miracle !
L'important, ce n'est pas seulement le nombre de points que tu marques, c'est ta contribution dans son ensemble.
Pour vraiment progresser, tu dois faire ce que je faisais quand j'étais joueuse : toucher la balle et travailler tous les jours. TOUS LES JOURS. Ça peut être dans ta cour ou dans un parc près de chez toi. Débrouille-toi pour te trouver un endroit parfait pour t'entraîner. Tu seras surpris de voir à quel point tu auras progressé en l'espace d'un mois. Puis de deux mois. Puis de trois.
Il n'y a que la répétition qui rend possible l'exécution d'un geste…
Repetition is also what will get you over one of the biggest obstacles every athlete faces: a lack of confidence. It will allow you to trust that you can make this shot, this pass, this stop, because you’ve done it so many times before. If you dedicate yourself to repetition and draw on a real love of the game, I know you’re going to rise to the occasion in the moments that matter most.
Coach Lawson
Kara Lawson est la coach principale de l'équipe de basketball féminine de l'université de Duke. Auparavant coach assistante des Boston Celtics et commentatrice respectée sur les chaînes télévisées, elle s'est fait remarquer pendant 13 saisons au sein de la WNBA, menant les Monarchs à la victoire en championnat. Elle faisait également partie de l'équipe américaine qui remporta l'or aux Jeux Olympiques de Beijing, en 2008. En tant que joueuse proéminente de l'université du Tennessee, elle a mené les Lady Vols jusqu'à trois demi-finales de la NCAA.
Si vous avez une question sur la manière d'améliorer votre état d'esprit dans le sport ou le fitness, envoyez un e-mail à l'adresse askthecoach@nike.com.
Illustrations : Harrison Freeman
Allez toujours plus loin
Pour découvrir plus de conseils d'experts afin de travailler sur votre état d'esprit, ainsi que des recommandations sur les exercices, la nutrition, la récupération et le sommeil, consultez l'application Nike Training Club.
Allez toujours plus loin
Pour découvrir plus de conseils d'experts afin de travailler sur votre état d'esprit, ainsi que des recommandations sur les exercices, la nutrition, la récupération et le sommeil, consultez l'application Nike Training Club.