Comment respirer pendant un run

Notre respiration est puissante. Elle peut avoir un impact sur votre état d'esprit. C'est pourquoi pendant la méditation et en yoga, il est recommandé de respirer plus longuement, profondément et lentement. Le système nerveux est alors apaisé et passe en mode parasympathique, c'est-à-dire dans un état de « repos et digestion ». Cela nous permet de nous connecter à notre corps, à l'instant présent, et à lutter contre le stress.

D'autre part, il y a le type de respiration pratiqué pendant un run. Certains runners entrent dans un état méditatif lorsqu'ils courent. Leur respiration est constante et régulière. Ils sont pris dans le rythme du run et peuvent avoir la sensation de pouvoir ne jamais s'arrêter. C'est l'objectif à atteindre. Mais pour beaucoup de débutants, l'essoufflement est souvent ce qui les empêche de tenir la distance.

Il est d'ailleurs intéressant de voir que les débutants disent souvent : « Je ne suis pas fatigué, mais je n'ai plus de souffle ! ». Cela peut-il être le signe d'une moins bonne forme cardio-vasculaire ? En partie. Mais pas seulement. Il existe une technique de respiration pendant le running, tout comme il existe une technique de running en soi. Vous devez courir le buste relevé, gainer la ceinture abdominale et regarder loin devant vous. Actionnez vos bras le long du corps et appuyez-vous sur l'avant-pied.

On parle souvent de la posture de running correcte, mais pas de la bonne façon de respirer. Comment contrôler sa respiration pendant le running ? Quelle est la meilleure façon de respirer pendant le running ?

Pourquoi votre respiration s'accélère-t-elle lorsque vous courez ?

Lorsque vous inspirez, vous aspirez de l'air. Cet air entre dans vos poumons et de l'oxygène pénètre dans le sang. Puis, du dioxyde de carbone, un déchet issu de la production d'énergie, passe du sang aux poumons pour être évacué lors de l'expiration. Le sang oxygéné parcourt le corps et approvisionne les muscles sollicités. Ce sont les bases de l'échange gazeux et il est utile de les comprendre lorsqu'on parle de l'importance de la respiration pendant le running.

Lorsque vous pratiquez une activité physique, vos muscles font beaucoup d'efforts. L'oxygène envoyé à vos muscles est utilisé pour transformer le glucose en une substance appelée l'adénosine triphosphate (ATP). L'ATP est la source d'énergie qui alimente le mouvement de contraction des muscles sollicités. Cela crée une demande en oxygène plus importante et une production plus élevée de dioxyde de carbone. Pour vous permettre de suivre le rythme, votre respiration s'accélère afin d'absorber plus d'oxygène et de le propulser jusqu'à vos muscles.

Vous pourriez croire qu'une respiration plus rapide permet d'absorber plus d'oxygène. Mais ce n'est pas le cas.

Pourquoi est-il important de savoir comment respirer pendant le running ?

Une respiration rapide et peu profonde demande au corps d'expulser davantage de dioxyde de carbone. Cela rend l'oxygénation de nos cellules plus difficile. Ce type de respiration thoracique rapide n'apporte pas suffisamment d'air riche en oxygène, vos muscles finissent donc par en manquer. Si la quantité d'oxygène est insuffisante, le glucose disponible dans les muscles sollicités se transforme en acide lactique. En conséquence, vous avez des crampes musculaires, vous pouvez avoir un point de côté et vous commencez à vous épuiser.

Il est normal que votre respiration s'accélère pendant le running. Mais si vous commencez à respirer de façon rapide et superficielle, ce n'est qu'une question de temps avant que vous n'ayez besoin de vous arrêter pour reprendre votre souffle. Même après le run, vous êtes à bout de souffle malgré votre impression de ne pas avoir donné votre maximum.

C'est davantage un problème pour les runners débutants, notamment parce que leurs muscles sont encore en train d'apprendre comment gérer l'oxygène efficacement. Une activité physique régulière améliore la fonction musculaire, ce qui nécessite moins d'oxygène et produit moins de dioxyde de carbone à chaque contraction. Cela réduit la quantité d'air que vous devez inspirer et expirer pour réaliser l'exercice.

Plus vous pratiquez d'activité physique, plus vous renforcez votre coeur et vos poumons. Cela se mesure en prenant votre VO2 max, également appelée la consommation maximale d'oxygène. Les runners chevronnés ont une VO2 max plus élevée, indiquant que leur corps utilise l'oxygène plus efficacement et qu'ils ont une capacité pulmonaire plus élevée. De plus, ils sont plus susceptibles de maîtriser l'art de la respiration rythmique.

Enfin, la respiration rythmique et contrôlée est la meilleure façon de respirer lors d'un running. Voici quelques manières de respirer à essayer lors de votre prochain run.