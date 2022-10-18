Comment nettoyer des chaussures en mesh
Entretien des produits
Suivez ces astuces simples pour nettoyer vos chaussures en mesh ou Nike Flyknit.
Matériel
- Lessive douce, savon ou nettoyant pour sneakers
- Bicarbonate de soude (facultatif)
Outils
- Brosse à chaussures ou brosse à dents usagée propre
- Vêtements doux (comme la microfibre)
- Bol ou petit seau
- Embauchoir ou vieux papier journal
Avec l'utilisation de fibres ultra-résistantes pour créer une empeigne légère offrant des zones de maintien, d'extensibilité et de respirabilité ciblées, les chaussures Nike Flyknit sont conçues pour la performance. Les chaussures sont destinées à être salies.
Que vous mettiez des sneakers Nike Flyknit pour courir, jouer au football, jouer au basket ou pour les porter au quotidien, elles ne manqueront pas de se salir. Un nettoyage régulier de vos chaussures en maille ou en mesh peut vous aider à les maintenir en forme, et à leur donner une apparence impeccable.
Nike déconseille de passer les chaussures à la machine. Le moyen le plus efficace de nettoyer des chaussures en mesh ou Nike Flyknit est de les laver à la main.
(Contenu apparenté : Peut-on passer des sneakers à la machine ? Voici la meilleure façon de nettoyer vos chaussures Nike)
Suivez ces étapes simples pour donner un coup de neuf à vos sneakers.
Comment laver à la main les chaussures Nike Flyknit et autres chaussures en mesh
1.Préparez la solution
Mélangez un peu de lessive ou de savon doux dans un bol avec de l'eau froide ou tiède. Évitez d'utiliser de l'eau chaude, car elle pourrait affecter la teinture des chaussures. Il est aussi préférable de ne pas utiliser de produits chimiques agressifs ou d'eau de Javel.
2.Brossez pour éliminer les saletés
Brossez l'empeigne pour enlever la saleté. Ensuite, tapez les chaussures l'une contre l'autre pour enlever les amas de saleté de la semelle. Pensez à le faire à l'extérieur ou au-dessus de l'évier.
3.Retirez les lacets
Les lacets peuvent être lavés à la main ou en machine. Pour laver les lacets à la main, plongez-les dans le mélange de savon, puis rincez-les à l'eau froide. Vous pouvez aussi les placer dans un filet à linge et les laver en machine (programme délicat). Laissez-les sécher à l'air libre, car le sèche-linge pourrait endommager les embouts, les extrémités des lacets.
(Contenu apparenté : Trois méthodes simples pour nettoyer des lacets)
4.Remplissez-les avec du papier journal
Remplissez-les les chaussures de papier journal froissé, de gants de toilette ou placez-y un embauchoir pour conserver leur forme.
5.Brossez les chaussures avec une solution
Trempez une brosse à chaussures ou une brosse à dents usagée propre dans le liquide savonneux, puis brossez doucement les chaussures dans le sens du motif de la maille. Notez que le sens peut changer sur différentes parties de la chaussure, en fonction de la densité et du motif de la maille. Ne frottez pas trop fort et veillez à ne pas accrocher la fibre.
6.Frottez la partie restante de la chaussure
Frottez les côtés et le dessous de la semelle avec la brosse.
7.Prenez une serviette
Essuyez le savon avec un chiffon propre. Répétez les étapes 5 et 6 si nécessaire. Si les chaussures sont particulièrement sales, vous pouvez répéter l'opération plusieurs fois.
8.Laissez-les sécher à l'air libre
Tapotez les chaussures avec un chiffon, puis laissez-les sécher à l'air libre. La chaleur du sèche-linge peut endommager les chaussures. Évitez donc de les mettre dans le sèche-linge.
Rédaction : Hannah Singleton
Questions fréquemment posées
Puis-je nettoyer mes sneakers Nike Flyknit en machine ?
En raison de la nature délicate du tissu, Nike ne recommande pas de laver les chaussures Nike Flyknit (ou toute autre chaussure) dans une machine à laver. Lavez toujours à la main les chaussures Nike Flyknit et autres chaussures en mesh.
Puis-je mettre mes sneakers Nike Flyknit dans le sèche-linge ?
La chaleur du sèche-linge peut endommager le tissu en maille. Il est donc préférable de laisser vos chaussures Nike Flyknit ou en mesh sécher à l'air libre.
Comment nettoyer des chaussures Nike en mesh blanc ?
Si vous souhaitez redonner un peu de brillance à vos chaussures Nike en mesh blanc, mélangez deux volumes de bicarbonate de soude avec un volume d'eau. Appliquez cette pâte sur l'empeigne en maille à l'aide d'une brosse douce, puis brossez doucement dans le sens du mesh ou du motif de la maille.
Vous pouvez aussi appliquer ce mélange sur la semelle en caoutchouc et frotter pour éliminer tout type de saleté ou de tache. Laissez reposer le mélange de bicarbonate de soude pendant 30 minutes, puis utilisez un gant de toilette humide pour essuyer le tissu.
(Contenu apparenté : Comment redonner leur aspect neuf à vos chaussures blanches)