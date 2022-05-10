Comment laver un maillot de sport correctement

Comment laver un maillot de sport malodorant ?
Entretien des produits
Utilisez ces conseils pour nettoyer un maillot de sport après un match intense.
Matériel
- Vinaigre blanc
- Lessive
- Bicarbonate de soude
Outils
- Brosse à dents usagée propre
Avez-vous déjà enfilé un maillot de sport que vous croyiez propre, avant de vous rendre compte qu'il avait gardé l'odeur de votre dernier entraînement ? C'est probablement parce que les bactéries responsables des odeurs n'avaient pas été totalement éliminées. Suivez ces astuces pour laver votre maillot correctement et éviter de retrouver cette odeur rance et désagréable.
Pour commencer, lisez les instructions d'entretien.
Les maillots sont souvent confectionnés en polyester ou en matières synthétiques lavables en machine, mais certains présentent des lettres ou des chiffres brodés qui demandent une attention particulière. En général, pour laver un maillot ou d'autres vêtements de sport, il est recommandé d'utiliser de l'eau froide et d'éviter de les passer au sèche-linge. Cependant, n'oubliez pas de consulter l'étiquette située à l'intérieur du vêtement pour vous assurer de suivre les bonnes étapes de lavage et de séchage.
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Comment préparer le lavage de votre maillot ?
- Retournez-le sur l'envers. Il sera ainsi plus facile de faire partir les huiles ou la transpiration qui recouvrent la surface du vêtement. Laver un maillot sur l'envers permet aussi d'éviter que les lettres ou les chiffres thermocollants ne se décollent ou ne se décolorent dans la machine. Pour davantage de protection, placez le maillot retourné dans un filet à vêtements avant de le laver.
- Lavez à froid avec un programme pour linge délicat. Laver à l'eau froide permet de prévenir la décoloration, le rétrécissement ou la détérioration des lettres et des chiffres sur le maillot.
- Évitez d'utiliser de l'assouplissant. Ajouter de l'assouplissant peut contribuer à empêcher la lessive de pénétrer les fibres du vêtement en profondeur, là où les odeurs et les bactéries sont retenues.
Utilisation de vinaigre blanc pour éliminer les odeurs tenaces
S'il y a bien un produit d'entretien incontournable pour désodoriser les vêtements malodorants, c'est le vinaigre blanc. Ce type de vinaigre, que vous avez peut-être déjà chez vous, peut être utilisé pour nettoyer presque tout ce qui se trouve dans votre maison.
Pour nettoyer un maillot avec du vinaigre blanc, versez-en une tasse dans la machine à laver (ou dans le compartiment à lessive, le cas échéant). Ensuite, ajoutez la lessive comme d'habitude. L'acide contenu dans le vinaigre blanc est un puissant moyen d'éliminer les odeurs des tissus et ne laisse pas d'odeur de vinaigre sur les vêtements.
Si certaines odeurs tenaces n'ont toujours pas disparu après le lavage au vinaigre et à la lessive, ajoutez une demi-tasse de bicarbonate de soude directement sur le maillot, après l'avoir placé dans la machine à laver avec le vinaigre et la lessive. Démarrez ensuite le cycle de lavage.
Comment faire tremper et traiter les taches avant le lavage ?
Si votre maillot présente des taches d'herbe, de terre ou de toute autre salissure, assurez-vous de les faire tremper au préalable. Préparez une solution simple de vinaigre blanc, d'eau et de bicarbonate de soude. Mélangez une tasse d'eau et une tasse de vinaigre, puis ajoutez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Laissez la partie tachée du maillot tremper dans le mélange pendant au moins 30 minutes.
Vous pouvez également utiliser des produits de prétrempage achetés en magasin afin d'atténuer les taches et les odeurs. Quel que soit votre choix pour le trempage, il est conseillé de laisser le maillot immergé dans la solution pendant au moins 30 minutes avant de le passer à la machine à laver.
Pour les taches très tenaces, comme les taches d'herbe, essayez de les faire partir en préparant une pâte constituée pour moitié de bicarbonate de soude et pour l'autre moitié de vinaigre, que vous pouvez verser directement sur la zone tachée. Utilisez une brosse à dents propre pour frotter la pâte sur la tache. Ensuite, laissez le tissu absorber la pâte pendant au moins une heure avant de le passer à la machine à laver.
Évitez d'utiliser le sèche-linge
Avec le temps, la chaleur peut endommager votre maillot et causer une fissuration ou un écaillement des lettres, chiffres ou autres détails. Il est donc recommandé d'éviter de mettre le maillot au sèche-linge. Faites-le plutôt sécher à l'air libre, sur une surface plane.
Peu importe si vous transpirez beaucoup…
N'oubliez pas de laver les vêtements similaires ensemble et évitez de passer votre tenue d'entraînement à la machine à laver avec des serviettes, du tissu Fleece ou d'autres matières susceptibles de boulocher. Au fil du temps, laver des vêtements de sport avec ce type d'articles peut provoquer des peluches. De plus, n'utilisez pas trop de lessive. En abuser ne rendra pas le vêtement plus propre, mais risque de provoquer une accumulation indésirable de savon et de résidus pouvant enfermer les odeurs dans les vêtements après le lavage.
Texte original : Claire Tak