Comment faire face aux intimidateurs d'après le coach Gjert Ingebrigtsen

Ce sont bien entendu des solutions temporaires. Un tyran change rarement de comportement tant que quelqu'un ne le met pas face à ses responsabilités. Il n'apprendra pas à s'autogérer en pleine montée d'adrénaline, tant que quelqu'un ne l'aidera pas à faire le lien entre ses actions et la perte de temps de jeu (ou la perte d'un match !).



C'est pour cela qu'il est extrêmement important que tu expliques la situation à ton coach. J'ai conscience que la démarche d'aller lui en parler n'est pas chose facile, mais c'est à lui de parler à ton coéquipier, pas à toi.



D'abord parce que si tu parles à ton coéquipier, cela pourrait se retourner contre toi, et ensuite, parce que ton coach doit intervenir sur deux plans. Il doit faire cesser le harcèlement et empêcher que cela ne se reproduise.



J'espère que ton coach profitera de cette opportunité pour améliorer la situation te concernant et, au bout du compte, celle de toute l'équipe. Il ne maîtrisera pas seulement un tyran, mais ce sera également l'occasion de créer une culture où les coéquipiers savent comment se soutenir les uns les autres et s'exprimer lorsque quelque chose ne va pas.



Tu pourras également te sentir très fier d'avoir participé à la genèse de cette culture. Il se pourrait même que tu commences à avoir de meilleurs résultats et que l'équipe remporte plus de matchs. Le tyran de l'équipe pourrait se réveiller un jour et comprendre qu'il vous a tous empêché de donner le meilleur de vous. Et si cela n'arrivait pas ? S'il ne comprend pas l'importance de traiter les autres avec respect ? Il me semble que dans ce cas, il ne restera pas longtemps dans l'équipe.





Coach Ingebrigtsen