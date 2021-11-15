Comment éliminer la graisse du ventre

La graisse est un élément essentiel au bon fonctionnement du corps humain, qui est impliquée dans de nombreuses activités métaboliques et hormonales. Mais l'excès de graisse, en particulier autour de la taille ou du ventre, peut être à l'origine de certains problèmes de santé, et vous empêcher de vous sentir bien dans votre peau et de réaliser vos meilleures performances. Quelques modifications mineures de votre mode de vie et de vos habitudes alimentaires peuvent s'avérer efficaces pour éliminer cette graisse indésirable et vous remettre sur la bonne voie.

Vous avez du mal à vous débarrasser d'un excès de graisse au niveau de l'estomac ? La répartition des graisses peut être relativement homogène sur tout le corps, ou vous pouvez n'avoir que de la graisse au niveau du ventre, avec des membres plus minces. Ces deux situations indiquent l'accumulation de différents types de graisses. Il est important de connaître le type de graisse qui s'accumule chez vous, afin de déterminer la meilleure solution pour vous en débarrasser. Voici une petite explication.

Les trois types de cellules graisseuses

Si nous découpions un corps humain en tranches, nous observerions trois substances de couleurs différentes qui correspondent toutes à de la graisse corporelle. Les tissus adipeux blancs, marron et beiges sont des graisses essentielles, sous-cutanées ou viscérales selon l'endroit où on les retrouve dans le corps humain.

Graisse essentielle : Cette graisse corporelle se trouve dans les muscles, les cellules nerveuses, la moelle osseuse, le cerveau et des organes vitaux comme le cœur ou les poumons. Elle joue de nombreux rôles, comme celui de protéger vos organes vitaux, d'isoler l'organisme, de permettre l'absorption des vitamines, de réguler vos taux d'hormones. Selon l'American Council on Exercice, les graisses essentielles doivent représenter 2 à 5 % de la masse corporelle totale chez l'homme, et 10 à 13 % chez la femme pour rester en bonne santé. Graisse sous-cutanée : la graisse sous-cutanée est la graisse blanche qui est stockée directement sous la peau. C'est ce type de graisse blanche qui est mesuré lorsque vous faites évaluer votre masse graisseuse à l'aide d'un adipomètre. Il s'agit de la graisse qui peut être « pincée ». Il est normal d'avoir de la graisse sous-cutanée, et c'est un signe de bonne santé. Son rôle est de vous garder au chaud, et de former une barrière qui protégera vos tissus et organes des traumatismes et impacts extérieurs. Elle sert également de source d'énergie. Il s'agit également du type de graisse qui s'accumule lorsque vous êtes en situation de surplus énergétique prolongé, c'est-à-dire lorsque vous mangez trop et ne faites pas assez d'exercice. Graisse viscérale : Contrairement à la graisse sous-cutanée, la graisse viscérale n'est pas stockée sous la peau, mais à l'intérieur de la cavité abdominale. C'est une graisse profonde, semblable à de la gélatine, qui vient envelopper les organes principaux. Notre corps a besoin d'une petite quantité de graisse viscérale pour matelasser les espaces libres entre nos organes. Mais un excès de cette graisse peut être dangereux. Cet excès peut être source de différents soucis de santé, notamment des problèmes d'obésité centrale, des troubles cardiaques, de l'hypertension, du diabète de type II.

De quel type de graisse se compose la graisse abdominale ?

C'est son emplacement qui va vous permettre de déterminer le type de graisse dont il s'agit. Si la graisse est répartie de manière relativement homogène sur tout le corps, vous avez sûrement un taux de graisse sous-cutanée élevé. Si la graisse se répartit principalement au niveau de l'estomac chez vous, c'est sans doute le signe d'un excès de graisses viscérales.

Pour en avoir le cœur net rapidement, il vous suffit de mesurer votre tour de taille avec un mètre ruban, en prenant bien la mesure au-dessus du nombril. Votre tour de taille est un indicateur permettant de mesurer l'excès de graisses sous-cutanées et de graisses viscérales stockées dans l'abdomen. Un tour de taille supérieur à 90 cm chez les femmes et 102 cm chez les hommes est un signe indiquant une accumulation de graisse abdominale.

Il est intéressant de noter que vous pouvez paraître mince mais avoir un taux élevé de graisse viscérale. En effet, ce type de graisse ne peut être mesuré qu'en effectuant une analyse de votre composition corporelle. Même si votre masse corporelle totale n'est pas élevée, l'accumulation interne de graisse abdominale est le signe d'un mode de vie ou d'un régime alimentaire inapproprié.

La graisse viscérale est considérée comme étant plus néfaste pour la santé, en raison de son implantation entre les organes vitaux. Par conséquent, si vous présentez de la graisse abdominale, vous devez faire le nécessaire pour la réduire afin de rester en bonne santé.