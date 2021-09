Comment développer un esprit d'équipe, selon le coach Patrick Sang

Ai-je été jaloux de Bernard et de sa médaille d'or ? Pas du tout. Je me suis senti investi dans la victoire de Bernard, et j'ai donc partagé sa fierté. Et je me suis senti incroyablement fier de ma réussite personnelle aussi, parce que je savais que j'avais tout donné. Je vous promets que si vous vous concentrez sur la mise en valeur de votre potentiel, vous en tirerez aussi une satisfaction, quel que soit le résultat.



Cela étant dit, vous n'avez pas besoin d'être tout le temps conciliante. Parfois, un peu d'« égoïsme » peut vous aider à aller plus loin. Si vous avez l'impression que vous ne bénéficiez pas de suffisamment de temps pour vous entraîner à titre individuel, vous devriez en parler à votre coach.



J'étais dans une situation similaire en tant qu'athlète universitaire dans l'équipe de cross-country. Notre training collectif du matin se terminait juste avant le début de notre premier cours du jour, et c'était tout simplement trop éprouvant pour nous. En tant qu'équipe, nous sommes allés voir notre entraîneur et lui avons fait savoir que nous préférions nous entraîner individuellement. Il a d'abord hésité, mais nous lui avons promis que nous serions capables d'être performants au moment opportun. Et grâce à un travail individuel acharné, nous avons réussi à « tous les vaincre » cette année-là, en tant qu'équipe.



Vous voyez, s'entraîner en équipe vous aidera sur le plan individuel. Et s'entraîner à titre individuel vous aidera sur le plan collectif. Et quelle que soit l'option que vous choisissez de privilégier à long terme, vous voudrez faire de vous votre concurrent numéro 1. Et si vos coéquipières remportent aussi des victoires ? Cela vous donnera plus d'occasions de vous réjouir.



Coach Sang