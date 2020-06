Apprenez à bien faire la planche sur les avant-bras pour optimiser vos résultats

Les muscles sollicités

Les planches ciblent tout particulièrement la ceinture abdominale, et notamment les transverses (les muscles les plus profonds des abdominaux), le grand droit (les fameuses tablettes de chocolat) et les obliques externes (les muscles qui courent de chaque côté de votre grand droit, des hanches jusqu'à la cage thoracique). Vos épaules (et tous vos deltoïdes), votre buste (vos pectoraux, les grands dentelés et les muscles thoraciques supérieurs) et votre dos (les latéraux, les trapézoïdes, les rhomboïdes et les petits muscles le long de la colonne que l'on appelle érecteurs du rachis) supportent pratiquement à eux seuls votre poids. Les planches sur les avant-bras, plus que celles sur les paumes des mains, permettent de travailler les muscles transverses des abdominaux. Elles facilitent également l'alignement des épaules et évitent à vos poignets d'être soumis à trop de pression. Pour toutes les variantes, il est essentiel de contracter les fessiers, les quadriceps, les ischio-jambiers et les mollets, afin de mobiliser les muscles de soutien et de former une longue ligne droite avec le corps.