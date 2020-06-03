Bavette et pommes de terre au four
Nutrition
Par Nike Training
Une recette pleine de goût et prête en 40 minutes. Pour 4 personnes.
Ce n'est pas quelque chose que vous mangez tous les jours. Essayez cette recette ultra-savoureuse pour donner une note originale à votre dîner.
Avec toutes les protéines contenues dans ce repas savoureux, vous serez récompensé de vos efforts en cuisine. Sans gluten, produits laitiers ni fruits à coque.
Ingrédients
2 lb de petites pommes de terre
10,6 oz de tomates cerises
1 càs d'huile d'olive
1 citron
1 gousse d'ail
1 tasse de persil ciselé
2 càs d'huile d'olive
2 tasses de roquette
21 oz de bavette
Ingrédients
998 g de petites pommes de terre
300 g de tomates cerises
15 ml d'huile d'olive
1 citron
1 gousse d'ail
25 g de persil ciselé
30 ml d'huile d'olive
150 g de roquette
600 g de bavette
Instructions
- Préchauffez le four à 400 ºF. Lavez et séchez les pommes de terre et les tomates et placez-les sur une plaque de cuisson. Versez un filet d'huile d'olive, salez et poivrez à votre convenance. Mettez-les ensuite au four pendant 20-30 minutes.
- Pelez et émincez l'ail, puis mélangez-le avec le persil, le zeste et le jus du citron, de l'huile d'olive et du sel. Utilisez ce mélange pour assaisonner la roquette.
- Saisissez la bavette à feu vif dans une poêle, quelques minutes de chaque côté. Salez et poivrez à votre convenance. Laissez reposer la viande pendant 10 minutes, puis coupez-la en fines tranches. Sur une assiette, dressez la bavette, placez les pommes de terre et les tomates sur un lit de roquette et servez. Délicieux !
Instructions
- Préchauffez le four à 200ºC. Lavez et séchez les pommes de terre et les tomates et placez-les sur une plaque de cuisson. Versez un filet d'huile d'olive, salez et poivrez à votre convenance. Mettez-les ensuite au four pendant 20-30 minutes.
- Pelez et émincez l'ail, puis mélangez-le avec le persil, le zeste et le jus du citron, de l'huile d'olive et du sel. Utilisez ce mélange pour assaisonner la roquette.
- Saisissez la bavette à feu vif dans une poêle, quelques minutes de chaque côté. Salez et poivrez à votre convenance. Laissez reposer la viande pendant 10 minutes, puis coupez-la en fines tranches. Sur une assiette, dressez la bavette, placez les pommes de terre et les tomates sur un lit de roquette et servez. Délicieux !
Informations de nutrition par portion
653 calories
59 g de glucides
50 g de protéines
24 g de lipides