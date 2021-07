Au-delà de la coupe : Lono Brazil III libère sa créativité en courant

Métis afro-américain et japonais, Lono ne se définit pas selon une seule et même identité. Ayant vécu à Los Angeles et New York, il est aujourd'hui directeur de la succursale tokyoïte de la célèbre boutique de streetwear Union, et coach Nike Run Club. Ce véritable amateur de culture pluridisciplinaire est également DJ, mannequin et membre du club de running Athletics Far East (AFE). Mais le running n'est pas seulement une activité qu'il pratique pour rester en bonne santé, ou pour voir du monde. Le running définit directement son style signature et constitue un autre moyen d'alimenter sa créativité tout en exprimant son style et ses influences culturelles. « J'ai réalisé assez tôt le lien entre le sport et la mode, et la façon dont ces cultures interagissent, explique Lono. Cet entre-deux a toujours façonné mon style. » Dans cet entretien, Lono évoque la façon dont son look a toujours été ancré dans le sport, que ce soit en tant que runner aujourd'hui, ou dans son enfance, lorsque son père et lui tissaient des liens autour des chaussures Jordan et du basketball.