Atteindre ses objectifs grâce à des rituels quotidiens

Utilisez des « rituels réfléchis » pour démarrer et terminer votre journée en ayant un but et une ligne de conduite.

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous répétiez les mêmes gestes tous les matins et tous les soirs ? Chaque jour, on dort du même côté du lit, on boit le même café, on mange le même repas et on suit le même entraînement. Mais ce n'est pas parce qu'il s'agit d'habitudes qu'elles sont forcément « mauvaises ». Elles peuvent également former une routine saine et une certaine normalité. Le seul problème potentiel, c'est qu'elles ne sont pas forcément réalisées dans un but précis. Or chaque habitude devrait être motivée.



Une des différences entre ceux qui brillent au plus haut niveau et ceux qui ne sont pas à la hauteur, ce sont les « rituels réfléchis », des habitudes sur mesure et instaurées dans un but précis pour servir des objectifs personnels.



Selon moi, la mise en place de rituels chargés de sens pour le matin et le soir est un des éléments les plus essentiels pour libérer tout son potentiel. Ces rituels génèrent un élan positif et indiquent à l'univers que connaissez vos motivations profondes, celles pour lesquelles vous investissez du temps dans une pratique réfléchie, et que vous ne vous en écarterez pas.