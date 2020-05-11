Atteindre ses objectifs grâce à des rituels quotidiens
Coaching et nutrition
Par Nike Training
Utilisez des « rituels réfléchis » pour démarrer et terminer votre journée en ayant un but et une ligne de conduite.
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous répétiez les mêmes gestes tous les matins et tous les soirs ? Chaque jour, on dort du même côté du lit, on boit le même café, on mange le même repas et on suit le même entraînement. Mais ce n'est pas parce qu'il s'agit d'habitudes qu'elles sont forcément « mauvaises ». Elles peuvent également former une routine saine et une certaine normalité. Le seul problème potentiel, c'est qu'elles ne sont pas forcément réalisées dans un but précis. Or chaque habitude devrait être motivée.
Une des différences entre ceux qui brillent au plus haut niveau et ceux qui ne sont pas à la hauteur, ce sont les « rituels réfléchis », des habitudes sur mesure et instaurées dans un but précis pour servir des objectifs personnels.
Selon moi, la mise en place de rituels chargés de sens pour le matin et le soir est un des éléments les plus essentiels pour libérer tout son potentiel. Ces rituels génèrent un élan positif et indiquent à l'univers que connaissez vos motivations profondes, celles pour lesquelles vous investissez du temps dans une pratique réfléchie, et que vous ne vous en écarterez pas.
« Les "rituels réfléchis" sont des habitudes sur mesure, instaurées dans un but précis, pour servir des objectifs personnels. »
Pour ces rituels quotidiens, commencez par réserver 10 minutes le matin et le soir. Ce que vous ferez pendant ces 10 minutes devra être simple et agréable, et surtout servir vos motivations. Peut-être avez-vous déjà une routine bien établie pour démarrer et terminer chaque journée : il vous suffira alors de faire de petits ajustements ou d'ajouter un élément pour mieux aligner vos habitudes sur vos objectifs.
Par exemple, si votre objectif est d'améliorer votre bien-être général et vos performances au travail, voici ce que vous pouvez faire chaque matin : vous hydrater, méditer quelques minutes, enfiler immédiatement vos chaussures de running ou puiser dans l'un de nos mini-cours pour un petit enchaînement de yoga. Chaque soir, vous pouvez prendre un moment pour décompresser en écoutant votre musique préférée, utiliser votre rouleau en mousse, réfléchir sur les bonnes choses de la journée et faire des plans pour le lendemain. Même si ces petites actions positives peuvent sembler insignifiantes au début, au fil du temps, elles s'accumuleront et apporteront une touche positive à tout ce que vous ferez.
Que vous partiez de zéro ou que vous cherchiez à perfectionner votre routine existante, écoutez votre instinct pour savoir si vos rituels servent vos objectifs. Posez-vous les questions suivantes : ma routine m'aide-t-elle à réussir ma matinée ? Est-ce que je décompresse suffisamment le soir pour garder le cap ?
« Même si ces petites actions positives peuvent sembler insignifiantes au début, au fil du temps, elles s'accumuleront et apporteront une touche positive à tout ce que vous ferez. »
Vos réponses à ces questions sont importantes, car la façon dont vous démarrez la journée affecte la façon dont vous la terminez (et vice versa), et le tout donne le ton de votre mode de vie en général. Un rituel matinal solide vous donnera l'énergie et la motivation nécessaires pour aborder la journée. Un rituel réfléchi en soirée vous permettra de vous réveiller en ayant un but et en étant prêt à aborder une nouvelle journée.
Ce qui nous définit, ce sont les choses que nous faisons de manière répétée, et notre vie prend inévitablement la même direction que celle que nous donnons à notre énergie. Utilisez vos rituels pour prendre le contrôle des choses, pour faire ce que vous voulez vraiment et pour construire la vie que vous voulez mener.