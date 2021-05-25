Demandez au coach : « comment arrêter de s'autojuger ? »
Coaching
Nikki Fargas, coach à la Louisiana State University, explique à un athlète féru de CrossFit qu'il est temps qu'il se concentre sur son équilibre.
« Demandez au coach » vous permet de profiter de conseils pour rester concentré sur le jeu.
Q :
Bonjour Coach,
Étudiante de première année, je viens de commencer à jouer au football dans l'équipe de mon université. Même si j'adore ce sport, ma motivation n'est pas au rendez-vous dernièrement. J'étais vice-capitaine de mon équipe au lycée, mais depuis que je suis entrée à l'université, je n'ai plus vraiment la tête à ça. Récemment j'ai manqué deux entraînements, une fois pour une bonne raison (j'ai passé la nuit à étudier), et l'autre fois... parce que je suis sortie toute la nuit avec des amis. J'ai également manqué une séance de musculation. J'ai dit à mon coach que j'étais malade, alors qu'en réalité, je m'étais disputée avec mon copain. J'aime toujours le football, et une fois sur le terrain je me sens dans mon élément. Mais j'en arrive à un point où je culpabilise tellement que j'en perds l'envie d'aller à l'entraînement. Penses-tu que je puisse retrouver la motivation ? Ou ferais-je mieux de tout arrêter ?
Les excuses ça craint
Joueuse de football de 19 ans
R :
Tu sais quoi, LECC ? Moi aussi j'ai eu du mal en première année d'université.
Je viens d'une grande famille très soudée et j'étais en bonne voie pour être la première à décrocher un diplôme universitaire. Ma grand-mère n'a pas eu la chance d'étudier au-delà de la quatrième à cause des lois sur la ségrégation. Quant à ma mère, elle accumulait plusieurs emplois pour subvenir à ses besoins à l'université, puis elle est tombée enceinte et a dû abandonner les études. Alors tout le monde dans ma famille attendait beaucoup de moi, et la pression était immense.
Mais ma famille m'a également apporté beaucoup d'amour, de soutien et des valeurs fortes. Même s'ils avaient des attentes vis-à-vis de moi, je savais que je pouvais compter sur eux.
Il y a quelque chose sur quoi tu peux t'appuyer, LECC. Tu étais vice-capitaine au lycée, tu sais donc ce qu'est le travail acharné, le courage. Tu sais également que quand tu intègres une équipe, tu t'engages à respecter ses principes, et il te revient de le faire sérieusement. C'est pourquoi il est temps de te poser certaines questions délicates, telles que « qui suis-je vraiment ? » et « sur quoi ne suis-je pas prête à faire des compromis ? »
Trouver des réponses à ces questions peut t'aider à révéler ce qui se passe en toi, au-delà du football. Si tu étais auparavant une personne honnête, une sportive appliquée et que tu ne tiens désormais plus tes promesses, il est temps pour toi de te livrer à une introspection pour découvrir l'origine de ce changement.
...il est temps de te poser certaines questions délicates, telles que « qui suis-je en tant que personne ? » et « sur quoi ne suis-je pas prête à faire des compromis ? »
Sache que je te comprends. J'ai parfois été tentée de sortir toute la nuit. Mais j'ai constaté assez vite que je m'engageais sur une pente dangereuse. Et ce n'était pas la voie que je voulais suivre, parce que j'ai compris quelle chance j'avais de pouvoir jouer au basket au niveau universitaire.
J'ai trouvé la motivation de poursuivre l'entraînement et de tout donner jour après jour pour des raisons qui dépassent de loin ma propre personne : ma famille, qui m'a soutenue et qui croyait en moi, et toutes les personnes qui se sont battues et ont donné leur vie pour que j'aie le droit d'aller à l'université et de jouer en compétition. C'est grâce à elles que j'en suis là, et je m'efforce toujours de les honorer dans ma façon de vivre. Elles sont aussi la raison pour laquelle je ne prends rien pour acquis.
Tu te dis peut-être que c'était un petit mensonge, mais le problème est plus important que cela. Alors, pose-toi également la question suivante : « quelles sont les valeurs qui vont m'aider à avancer ? »
Tes mensonges suggèrent que tu considères ta situation comme acquise. Tu te dis peut-être que c'était un petit mensonge, mais le problème est plus important que cela. Alors, pose-toi également la question suivante : « quelles sont les valeurs qui vont m'aider à avancer ? » En d'autres termes, définis les lignes que tu ne franchiras pas. Comme le fait de ne pas mentir, de ne pas manquer d'entraînement et de ne pas tout arrêter, car cela ne résoudra pas ton problème. Tu finirais simplement encore plus isolée.
J'ai appris des valeurs de ce type à la maison, et Pat Summitt, ma coach à Tennesse, les a renforcées. Elle ne supportait pas les mensonges et rien ne lui échappait. Elle faisait en sorte qu'on s'améliore. Ce genre de prise de conscience est capital.
C'est ce qui m'empêchait de sortir toute la nuit, mais ça ne veut pas dire que c'était toujours facile. Ma maison me manquait. Ma famille me manquait. Les repas du dimanche en famille chez ma grand-mère, où l'on se réunissait pour partager un bon repas, des parties de cartes et beaucoup de fous rires, tout cela me manquait. Toute cette solitude a fait remonter à la surface des frustrations que j'avais par rapport mon père.
...nous sommes tous tiraillés intérieurement par des impulsions contraires, positives et négatives. Et avec de l'entraînement, nous pouvons choisir lesquelles suivre.
Mon père n'a jamais fait partie de ma vie. Et quand je me suis retrouvée seule à l'université, ce sentiment de rejet et d'abandon que j'ai ressenti dans mon enfance est revenu en force. J'ai commencé à me surentraîner pour refouler ces sentiments et, assez rapidement, je me suis fait une fracture de fatigue au niveau du pied, qui m'a empêchée de m'entraîner. Puis je me suis fait une micro-fracture. Puis j'ai développé un problème cardiaque.
J'allais vraiment mal.
Heureusement, ma coach a trouvé des solutions. Grâce à elle, j'ai consulté un psychologue du sport qui m'a appris à gérer ce qui m'arrivait. J'ai appris que nous étions tous tiraillés intérieurement par des impulsions contraires, positives et négatives. Et qu'avec de l'entraînement, nous pouvions choisir lesquelles suivre. Nous pouvons choisir d'avoir une attitude exemplaire et de travailler dur.
Je pense qu'un psychologue du sport pourrait également t'aider, car je me demande si le fait d'être éloignée de tes soutiens ne ferait pas remonter à la surface des problèmes bien enfouis.
Quelque chose t'empêche de pratiquer le sport que tu aimes. Et tu te dois de découvrir ce que c'est. Une fois que ce sera fait, tu pourras commencer à apprendre à t'aimer et à viser l'excellence dans tout ce que tu fais.
J'ai la sensation que tu es profondément reconnaissante d'être étudiante et de faire partie de ton équipe. Alors écoute cet instinct qui t'aidera à avancer.
Coach Fargas
Nikki Fargas est Head Coach de l'équipe de basketball féminine de la Louisiana State University. Ancienne Head Coach à UCLA, elle a également exercé ses talents en tant que coach assistante à l'université du Tennessee et à l'université de Virginie. Joueuse hors pair au Tennessee, Nikki Caldwell, de son nom de jeune fille, a mené les Lady Vols à un titre NCAA et à deux championnats saisonniers SEC. Réputée pour son engagement en faveur d'œuvres caritatives et au sein de sa communauté, Nikki Fargas a cofondé une association de sensibilisation au cancer du sein, Champions for a Cause.
Si vous avez une question sur la manière d'améliorer votre état d'esprit dans le sport ou le fitness, envoyez un e-mail à l'adresse askthecoach@nike.com.
Illustrations : Harrison Freeman
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