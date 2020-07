5 conseils pour ancrer durablement une habitude saine

05. L'ajustement : Ne restez pas bloqué sur vos écarts.



Pourquoi ça fonctionne : à chaque fois que vous essaierez de modifier style de vie, vous rencontrerez des difficultés et ferez des écarts. C'est humain ! Ryan Flaherty, directeur senior des performances chez Nike, suggère d'utiliser le mantra « Et alors, et maintenant ? » qu'il inculque aux athlètes professionnels qu'il entraîne. Voici comment faire : « J'ai mangé un énorme tas de frites au déjeuner, et alors ? Et maintenant, qu'est-ce que je vais manger au dîner ? » ou « Je ne me suis pas entraîné ce matin, et alors ? Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire demain matin ? »



Adopter la façon de penser « Et alors, et maintenant ? » est une manière de repartir du bon pied pour qu'un mauvais repas ne devienne pas une journée entière à mal manger, ou qu'une semaine d'entraînements loupés ne se transforme pas en un mois, explique Flaherty. Ça vous permet de passer à autre chose au lieu de rester bloqué sur un échec, et ça vous montre que vous avez les cartes en main pour changer le futur. » Cette même méthode qui vous aide également à relâcher la pression en évitant de toujours vouloir être parfait, à stopper la spirale infernale et à revenir plus rapidement sur le droit chemin.



N'oubliez pas que les habitudes à long terme sont basées sur la régularité, pas sur la perfection. Essayez ces stratégies pour ancrer durablement de nouvelles habitudes saines, et testez la méthode « Et alors, et maintenant ? » pour surmonter les obstacles qui se présenteront en chemin. Vous en êtes capable !