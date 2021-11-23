Introduisez ces 75 aliments à votre alimentation pour réduire les ballonnements

Si vos ballonnements sont dus à la constipation, la consommation d'aliments riches en fibres peut vous aider à améliorer votre digestion, à retrouver un transit normal et à réduire les symptômes.

Les fibres que contiennent les aliments peuvent être solubles ou insolubles. Les fibres solubles sont visqueuses et donnent du volume à vos selles. Les flocons d'avoine, l'orge et les haricots secs font partie des aliments contenant des fibres solubles. Les fibres insolubles, elles, ne sont pas digérées par l'organisme. Elles contribuent à accélérer le passage de la nourriture dans l'appareil digestif pour prévenir la constipation. Parmi les aliments contenant des fibres insolubles, on trouve les céréales complètes, la plupart des légumes, le son de blé et les légumineuses.

Mais faites preuve de prudence lorsque vous intégrez des aliments riches en fibres dans votre alimentation. Si vos intestins n'ont pas l'habitude de ce type d'aliments et/ou si vous consommez trop d'aliments riches en fibres trop rapidement, cela peut provoquer chez vous des ballonnements et des flatulences. Veillez également à boire beaucoup d'eau lorsque vous augmentez votre apport en fibres afin d'éviter la déshydratation.

Pour gérer la constipation, les Instituts américains de la santé conseillent de consommer les aliments riches en fibres suivants :