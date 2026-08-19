Sudaderas de invierno con y sin capucha para mujer: abrígate con prendas que retienen el calor
Nuestras sudaderas de invierno para mujer te ofrecen comodidad en los días fríos, ya sea para pasear por la mañana o para calentar en la banda. Están confeccionadas en tejidos innovadores que retienen el calor y abrigan sin añadir peso. Las prendas cuentan con un exterior liso y un interior en tejido Fleece cepillado que atrapa el calor natural del cuerpo entre las fibras. ¿El resultado? Estás cómoda y te centras en superar los retos que te aguardan. Además, las costuras planas ayudan a reducir las irritaciones para que puedas entrenar durante más tiempo. ¿Te gusta llevar varias capas de ropa? Busca diseños de corte amplio con detalles grandes, como bolsillos oversize. Si prefieres algo más aerodinámico, elige opciones de ajuste entallado. Los modelos holgados son ideales para llevar otras prendas por debajo y crear un look desenfadado. El icónico Swoosh da el toque de calidad de Nike.
Si vas a hacer ejercicios de calentamiento, ponte una sudadera con capucha de invierno para mujer. Cuando calientas los músculos, el riesgo de sufrir lesiones es menor y puedes darlo todo. Los puños y los dobladillos elásticos retienen el calor y mantienen la prenda en su sitio mientras entrenas. La capucha ajustable ofrece protección adicional cuando hace frío. Si el tiempo es inestable, opta por un modelo con cremallera completa en la parte delantera para permitir que el aire circule según tus necesidades. Los prácticos bolsillos son ideales para tener las manos calientes y guardar los objetos imprescindibles de forma segura.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige sudaderas de invierno para mujer con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.