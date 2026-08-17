Zapatillas metalizadas para mujer: comodidad máxima con un brillo especial
Da un toque deslumbrante a tu equipación con nuestras zapatillas metalizadas para mujer. Tenemos desde diseños integrales hasta opciones con sutiles detalles metalizados, para que encuentres fácilmente el par ideal para ti. Busca el icónico Swoosh de Nike en toda la colección, que añadirá una nota prémium a tus looks. La comodidad es tan importante como el estilo, así que estos modelos integran mediasuelas de espuma reactiva. El material elástico reduce los impactos y ofrece una pisada más suave, vayas donde vayas. Además, la zona del tobillo cuenta con un acolchado adicional que te ofrece mayor protección y una sujeción óptima.
Afronta tu próximo objetivo más fácilmente con nuestras zapatillas metalizadas de mujer. Las fabricamos con materiales ligeros que no te ralentizarán cuando quieras aumentar la velocidad, como las suelas de goma elástica y las partes superiores supersuaves. En las sesiones de alta intensidad, los pares con orificios en la puntera y paneles de malla en los laterales favorecen la ventilación para conservar los pies frescos y secos mientras haces ejercicio. Para mayor seguridad, escoge diseños con el clásico cierre de cordones delantero, que se mantienen en su sitio desde el primer paso hasta el último. O prueba los modelos de estilo calcetín, perfectos para ponértelos en un instante cuando quieres salir a toda velocidad.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres colaborar, elige unas zapatillas metalizadas para mujer con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.