Zapatillas metalizadas: tecnología de alto rendimiento con un brillo único
Disfruta de la máxima comodidad sin renunciar al estilo con nuestras zapatillas metalizadas. Tenemos estilos para cada tipo de deporte, ideales tanto si corres en la cinta como si juegas al fútbol. La espuma reactiva en la mediasuela aporta elasticidad en cada pisada y mantiene los pies cómodos incluso tras un uso prolongado. Los materiales inteligentes son excepcionalmente ligeros y no te ralentizarán cuando quieras subir el ritmo. Además, las ranuras flexibles en la mediasuela favorecen un movimiento natural del pie para que corras, saltes y te gires fácilmente. Elige los pares con el clásico cierre de cordones, si buscas un ajuste perfecto y una sujeción fiable mientras estás en movimiento.
Nuestra colección de zapatillas metalizadas en tonos como el dorado o el plateado, entre otros, incluye estilos para combinar con todo tipo de looks. Tenemos opciones con suelas gruesas que no pasan desapercibidas, así como pares aerodinámicos que se adaptan como una segunda piel. Si te espera una sesión intensa, busca los modelos con paneles de malla u orificios de ventilación en la parte superior, ya que potencian la circulación del aire para que mantengas los pies frescos y secos mientras entrenas. Busca también el icónico logotipo Swoosh en toda la gama, que aporta un toque prémium a cada par.
Creemos que los materiales respetuosos con el medioambiente nunca pasan de moda. Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres colaborar, escoge unas zapatillas metalizadas con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.