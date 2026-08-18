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Sujetadores deportivos azules

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Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Seamless
Sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
42,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Sujetador deportivo de protección ligera sin almohadilla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro 365
Sujetador deportivo de protección ligera sin almohadilla - Mujer
37,99 €
Nike Universa
Nike Universa Sujetador deportivo de malla de sujeción media - Mujer
Materiales reciclados
Nike Universa
Sujetador deportivo de malla de sujeción media - Mujer
74,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
54,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Camiseta de tirantes con sujetador deportivo de sujeción ligera - Mujer
Nike Zenvy
Camiseta de tirantes con sujetador deportivo de sujeción ligera - Mujer
59,99 €
Nike Pro
Nike Pro Sujetador deportivo de protección ligera sin almohadilla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro
Sujetador deportivo de protección ligera sin almohadilla - Mujer
34,99 €
Nike Universa
Nike Universa Camiseta de tirantes con sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Universa
Camiseta de tirantes con sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
64,99 €
Nike Indy High Support
Nike Indy High Support Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
Materiales reciclados
Nike Indy High Support
Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
54,99 €
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
Materiales reciclados
Nike Indy Light Support
Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
37,99 €
Nike Universa
Nike Universa Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Universa
Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
64,99 €
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
Materiales reciclados
Jordan Sport Essentials
Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
39,99 €
Nike Swoosh
Nike Swoosh Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swoosh
Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
44,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Sujetador deportivo de sujeción ligera con forro ligero - Mujer
Nike Zenvy
Sujetador deportivo de sujeción ligera con forro ligero - Mujer
59,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Sujetador con escote profundo - Mujer
NikeSKIMS Satin Shine
Sujetador con escote profundo - Mujer
64,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Sujetador tipo bandeau convertible - Mujer
NikeSKIMS Satin Shine
Sujetador tipo bandeau convertible - Mujer
64,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Sujetador de cuello redondo abierto - Mujer
NikeSKIMS Satin Shine
Sujetador de cuello redondo abierto - Mujer
69,99 €
Nike Rival
Nike Rival Sujetador deportivo de sujeción ultraalta con almohadillas - Mujer
Materiales reciclados
Nike Rival
Sujetador deportivo de sujeción ultraalta con almohadillas - Mujer
30 % de descuento
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Sujetador deportivo de sujeción media - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Sujetador deportivo de sujeción media - Mujer
30 % de descuento

Sujetadores deportivos azules: comodidad absoluta

Mantén el control en tus entrenamientos con nuestros sujetadores deportivos azules, tanto si buscas una sujeción ligera y la máxima comodidad como una firmeza total para deportes de alto impacto. Descubre diseños de siluetas estilizadas y tonos atrevidos, todos ellos realzados con el icónico Swoosh de Nike como sello distintivo de alta calidad.


Una buena sujeción no debe estar reñida con la versatilidad, por lo que en nuestra colección te ofrecemos sujetadores deportivos azul marino con tirantes convertibles, que puedes adaptar a tus necesidades. Los materiales elásticos se adaptan al cuerpo como una segunda piel y hacen que sean muy fáciles de poner y quitar, para que estés lista en un instante a la hora de entrenar. Además, las bandas bajo el pecho mantienen todo en su sitio mientras te mueves e impiden que el sujetador se enrolle o te pellizque.


¿Vas a hacer ejercicio de alta intensidad? Apuesta por los sujetadores deportivos azul claro con tecnología Dri-FIT para mantenerte seca y cómoda en todo momento. Este material innovador capilariza el sudor de la piel y lo dispersa hacia la superficie del tejido, donde se seca rápidamente. Además, algunos modelos incluyen una malla interior supersuave que favorece la circulación del aire por el cuerpo. Independientemente del diseño que elijas, todos están fabricados con materiales del alto rendimiento, que se flexionan contigo y recuperan su forma entre cada sesión, por lo que siempre disfrutarás de gran confortabilidad.


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres ayudarnos, elige un sujetador deportivo azul con la etiqueta de Materiales sostenibles, lo cual significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.