Pantalones cortos azul marino para mujer: muévete con libertad
Nuestros pantalones cortos para mujer azules te permiten moverte sin restricciones: son ligeros, elásticos y con sujeción. Descubre diseños con la innovadora tecnología Dri-FIT, que capilariza el sudor de la piel y hace que se evapore más rápido para que estés cómoda y mantengas el cuerpo seco. También tienes pares con la tecnología Nike Stealth Evaporation Tech, que reduce las marcas de sudor al dispersar la humedad. De este modo, el tejido se seca más rápido y conservas la frescura.
¿Buscas un pantalón corto azul marino para mujer con buena ventilación? Escoge un diseño con aberturas en el dobladillo para tener más libertad al correr, estirarte o dar zancadas. En cuanto a los materiales, utilizamos tejidos Woven con una textura lisa y sedosa que resulta suave al contacto con la piel. En nuestra colección, verás desde opciones en un llamativo tono azul real hasta azul marino clásico. Si quieres más sujeción, opta por las opciones con un forro interior ajustado, que reduce los roces para que puedas esforzarte al máximo sin distracciones.
Encuentra un pantalón corto azul para mujer con el corte ideal para ti. Tenemos diseños de talle medio con una cintura ancha y elástica que se ciñe al torso. Si prefieres un diseño aerodinámico, elige un par de talle alto que moldee la silueta y te haga sentir segura. También te ofrecemos modelos sin costuras delanteras para que la tela no se suba y puedas conseguir el ajuste perfecto. Si quieres tener lo imprescindible a mano, hay opciones con amplios bolsillos traseros.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige pantalones cortos azules para mujer con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricados con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.