Zapatillas Nike P-6000 en marrón: potencia para moverte
El modelo P-6000 marrón se adapta tanto a los looks deportivos como a los conjuntos urbanos. Está inspirado en la silueta emblemática y el rendimiento excepcional de nuestras zapatillas de running Pegasus de principios de este siglo. Los modelos con amortiguación mullida en la planta del pie garantizan un confort increíble, incluso en los días más ajetreados. Además, los tonos intensos y naturales crean una estética innovadora que destaca en cualquier parte. Al estar disponibles para hombre, mujer y niños/as, cualquier atleta encontrará su par favorito.
Te mereces unas zapatillas que te acompañen en innumerables carreras. Por eso, la gama de zapatillas P-6000 marrones incluye modelos de nuestro material CORDURA®. La parte de arriba resistente a las abrasiones protege la superficie de marcas y arañazos. Opta por diseños con capas de ante y paneles piel, que crean un efecto texturizado. Gracias a los cordones flexibles, podrás calzarte y descalzarte de forma fácil y rápida. Para evitar roces, elige alternativas con la zona del tobillo acolchada para protegerlo.
Las zapatillas marrones P-6000 ofrecen una sujeción excepcional para afrontar cualquier aventura. Los diseños con espuma suave en la suela interior absorben los impactos de cada pisada y movimiento para proteger las articulaciones y reducir la fatiga y las molestias. Los diseños con suela exterior en goma duradera están concebidos para resistir toda la acción, mientras que los modelos con patrones profundos ofrecen agarre y estabilidad en superficies húmedas o resbaladizas.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para aportar tu granito de arena, elige zapatillas de running Nike P-6000 marrones con nuestra etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.