Equipaciones de la selección de fútbol de Turquía 2024: forma parte del equipo
Concéntrate en el balón con las equipaciones de la selección de fútbol de Turquía. El diseño de estas prendas de alto rendimiento es como el de los modelos que lucen tus ídolos en las competiciones internacionales. Incluyen escudos bordados, los mismos colores y detalles auténticos, además del icónico Swoosh de Nike, un sello de calidad inconfundible.
¿Entrenas cuando hace frío? Tenemos opciones que abrigan y retienen el calor cuando baja la temperatura. Para los días más cálidos, elige piezas de manga corta confeccionadas con tejido ligero para mantener la frescura y rendir al máximo.
Si sube el termómetro, escoge equipaciones de la selección de fútbol de Turquía con tecnología Dri-FIT, que capilariza el sudor de la piel para que se seque rápidamente y así ofrecerte una mayor comodidad. Además, las equipaciones de Turquía elaboradas con tejido Nike Breathe son transpirables y frescas para que puedas concentrarte en el partido. ¿Quieres volar por el campo? Los tejidos elásticos te permiten moverte con total libertad, mientras que los modelos holgados te dejan mucho espacio. Si buscas un ajuste aerodinámico, opta por diseños entallados que se ciñen al cuerpo. Sabemos que la comodidad es clave para obtener un gran rendimiento. Por eso encontrarás pantalones cortos y largos de la selección de Turquía con cintura elástica. Se mueven contigo y permanecen en su sitio, por mucho que aumente la intensidad del partido. Además, tenemos tallas para toda la familia, desde adultos hasta jóvenes futbolistas.
¿Quieres sentirte aún mejor con tu nueva equipación de la selección de fútbol de Turquía? Échale un vistazo a nuestra ropa fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado y nuestras zapatillas hechas con al menos un 20 % de contenido reciclado por peso. Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres ayudarnos, busca los modelos con la etiqueta de Materiales sostenibles.