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Sudaderas oversize con y sin capucha

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Nike Sportswear Club Sudadera con capucha de tejido French terry y ajuste oversize - Hombre
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Nike Sportswear Studio Fleece Sudadera con capucha y ajuste oversize - Niña
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Nike Sudadera con capucha de baloncesto Therma-FIT - Mujer
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New York Knicks Courtside Sudadera con capucha Jordan Club Premium de la NBA - Hombre
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Kylian Mbappé Club Fleece Sudadera de fútbol oversize de cuello redondo Nike - Niño/a
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Nike x LEGO® Collection Sudadera con capucha para niño/a
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Jordan Brooklyn Fleece Sudadera con capucha - Hombre
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Nike Studio Fleece Lightweight
Nike Studio Fleece Lightweight Sudadera oversize con estampado - Niña
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Sudaderas oversize con capucha: comodidad total

Cuando calientas o te tomas un descanso, una sudadera oversize con capucha puede ser tu mejor aliada. Nuestra colección de sudaderas oversize con y sin capucha incluye una amplia variedad de colores y estilos que se adaptan a todo tipo de deportes y atletas. Los modelos con cremallera permiten regular el calor corporal entre sets. Las sudaderas transpirables, por su parte, mantienen la comodidad durante las sesiones de entrenamiento. Para una comodidad total, elige siluetas holgadas para ponerlas y quitarlas fácilmente en la banda.


Aprovecha al máximo el calor que genera el cuerpo con la tecnología Nike Therma FIT. Los materiales innovadores de nuestras sudaderas oversize te ayudan a mantener la temperatura perfecta mientras haces deporte. También encontrarás una gran variedad de opciones que forman parte de la iniciativa Move to Zero de Nike, nuestro plan para conseguir cero emisiones de carbono y residuos. Estas sudaderas con y sin capucha, confeccionadas con materiales reciclados, son beneficiosas para el planeta y para ti.