Partes de arriba y camisetas oversize de entrenamiento: ligeras y transpirables para rendir al máximo
Prepárate para dar lo mejor de ti con nuestra colección de camisetas oversize de gimnasio. Nuestras prendas están diseñadas para moverse contigo, ya sea al levantar pesas, hacer zancadas o practicar posturas de yoga. Los materiales son muy flexibles para favorecer un rango natural de movimientos durante toda la rutina. Por ejemplo, el tejido PerfectStretch está pensado para expandirse en todas las direcciones, lo que te ayuda a cumplir tus objetivos. Los cortes cuadrados y los ajustes holgados te proporcionan una sensación de frescura, mientras que los hombros bajos acentúan el estilo desenfadado. Las costuras planas evitan las irritaciones, incluso durante las sesiones largas.
Mantén la frescura y la comodidad con una camiseta de gimnasio oversize confeccionada con nuestra innovadora tecnología Dri-FIT. Este tejido inteligente capilariza el sudor de la piel y lo distribuye por todo el material, donde se evapora más rápido. Así no te acaloras, ni siquiera al subir el ritmo. Para disfrutar de una mayor transpirabilidad, elige un modelo con aberturas en zonas estratégicas para mejorar la circulación del aire alrededor del cuerpo mientras te mueves. Después de la sesión, abriga los músculos con uno de los modelos oversize de manga larga de nuestra colección. Elijas lo que elijas, todas las prendas incluyen el icónico Swoosh para dar el toque de calidad de Nike a tu look.
¿Quieres ir aún más lejos? Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige camiseta oversize para entrenar con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado y las zapatillas con al menos un 20 %. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.