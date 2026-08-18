Botas y zapatillas de fútbol de Ronaldo: potencia en el campo
Salta al campo con confianza con las inconfundibles botas de fútbol CR7. Nuestros modelos, inspirados en una de las estrellas más icónicas del mundo, combinan rendimiento y comodidad. Elige un par con nuestros característicos tacos tri-star, que ofrecen una tracción multidireccional, para que puedas moverte con rapidez y seguridad. Además, los tacos en la parte central de la puntera proporcionan el máximo agarre y favorecen una velocidad explosiva.
Si quieres rendir al máximo durante 90 minutos, la comodidad es crucial. Descubre las botas de fútbol de Ronaldo con tecnología Nike Flyknit. Sujetan el tobillo con un material suave y elástico, además de garantizar un ajuste seguro durante todo el partido. Las suaves partes superiores envuelven el pie para mayor comodidad. Las de tejido Knit y estilo minimalista están diseñadas para ser lo más ligeras posible, para que nada te impida marcar el siguiente gol. ¿Buscas un control óptimo del balón? Elige botas con parte superior Vaporposite+. Esta tecnología combina una malla de rejilla de gran agarre con un forro de la mejor calidad, para que no te separes del balón.
Sabemos que la estabilidad empieza con una buena base. Por eso nuestras botas de Ronaldo incorporan la estructura Speed Cage, compuesta de materiales ultraligeros y flexibles para sujetar el pie a la suela exterior. Si buscas más amortiguación al pisar, elige modelos con unidades Air Zoom en el talón. Proporcionan una sensación elástica en la planta del pie y te ayudan a moverte más rápido en el campo.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. ¿Quieres unirte? Elige botas de Ronaldo con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están hechas con al menos un 20 % de contenido reciclado por peso. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos. Además, desde 2008, hemos elaborado todas las unidades Nike Air en nuestras fábricas de Oregón y Misuri con al menos un 25 % de residuos posconfección.