Chándales de cremallera completa: un look elegante que retiene el calor
Ya sea para calentar en la banda o para volver del gimnasio, nuestra gama de chándales con cremallera completa incluye todo tipo de opciones. Encuentra una gran variedad de colores y diseños: desde estampados llamativos hasta tonos discretos para todos los gustos. Nuestros materiales supersuaves resultan delicados con la piel, mientras que los tejidos flexibles te permiten moverte con naturalidad para que nada te detenga. Si el tiempo es inestable, las chaquetas con cremallera delantera completa son perfectas para combinar prendas y ofrecerte más comodidad. Además, los materiales transpirables te ayudan a regular la temperatura cuando aumenta la intensidad.
Eleva al máximo el confort cuando entrenes con los chándales de cremallera completa. Los modelos con tecnología Nike Dri-FIT capilarizan el sudor de la piel para mantener la frescura y la comodidad. Las opciones con costuras planas reducen las irritaciones para que te centres en tus objetivos. Por otro lado, los diseños con cintura, bajos y puños elásticos garantizan un ajuste perfecto. Las alternativas con cordón regulable permiten mantener la prenda en su sitio mientras te mueves. Escoge modelos con prácticos bolsillos para tener a mano las pertenencias. Además, toda nuestra gama incorpora el icónico Swoosh, que da el toque de calidad de Nike a tu look.
El rendimiento y la sostenibilidad de los materiales tienen que ir de la mano. Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Para aportar tu granito de arena, elige chándales de cremallera completa con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.