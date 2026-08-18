Equipaciones del Corinthians 2026/27: potencia en cada fibra
Dale un toque brasileño a tu ropa deportiva con la última equipación del Corinthians. Tanto si animas al equipo desde la grada como si saltas al terreno de juego, nuestra línea está diseñada para acompañarte en cada movimiento. Nuestras equipaciones del Corinthians F.C. incorporan la misma tecnología de alto rendimiento que las de los profesionales porque creemos que todo el mundo se merece vivir la mejor experiencia deportiva. Descubre camisetas ligeras, cómodos pantalones cortos y cálidas sudaderas que estarán a la altura de cualquier desafío.
Tejidos innovadores para un confort total
Nuestras camisetas del Corinthians utilizan la tecnología Aero-FIT para mantener el cuerpo fresco y seco cuando te esfuerzas al máximo. El exclusivo tejido de microfibra de alto rendimiento ayuda al sistema de refrigeración natural del cuerpo al capilarizar el sudor y dispersarlo por el tejido para que se evapore más rápido. Llevamos a cabo controles rigurosos para asegurarnos de que funciona durante toda la vida útil de la prenda, así que no tendrás limitaciones cuando quieras jugar al máximo. Y como el material es ligero y muy elástico, nada te frenará en cada giro, ataque o disparo que hagas.
Una confección inteligente para lograr el éxito
Nada debería impedirte dar lo mejor de ti. Por eso, nuestras nuevas equipaciones del Corinthians presentan las costuras planas y tejidos suaves que previenen las irritaciones. Las aberturas de ventilación aumentan la transpirabilidad durante las sesiones más intensas y los ajustes holgados proporcionan libertad de movimiento. La cintura elástica de los pantalones ofrece una mayor comodidad y se puede ajustar con el cordón anudable para que permanezca en su sitio. Busca las opciones con bolsillos con cremallera y podrás tener a mano todo lo que necesites.
Detalles auténticos
Todas las camisetas de fútbol del Corinthians llevan nuestro icónico Swoosh como distintivo de alta calidad. También encontrarás el escudo del club cosido en el pecho y las mangas. Los colores son exactamente iguales que los modelos de local, de visitante y del resto de uniformes oficiales para que puedas vestirte como el equipo, juegue donde juegue. Y como hay tallas para todas las edades, toda la familia podrá sentirse parte del club. Como garantía adicional de autenticidad, todas las camisetas del Corinthians incluyen una etiqueta numerada y metalizada en el dobladillo.
Una prenda adecuada para cada clima
¿Necesitas una equipación para jugar con calor? Elige una camiseta del Corinthians de manga corta y un pantalón corto para mantener la sensación de frescura cuando aumentes la intensidad. Si hace frío, busca las partes de arriba de manga larga con interior de tejido Fleece. Las sudaderas con capucha y cremallera son muy fáciles de poner y quitar, además de versátiles. Y si se avecina la lluvia, elige una chaqueta que repela el agua.
Materiales respetuosos con el medioambiente
Creemos que el deporte rey es aún mejor si cuida del planeta. Por eso, utilizamos materiales reciclados en nuestras equipaciones del Corinthians, como fibras resistentes obtenidas a partir de botellas de plástico, redes de pesca y alfombras usadas. Esta es solo una de las formas en que trabajamos para reducir los residuos y emisiones de carbono, como parte de la iniciativa Move to Zero de Nike.