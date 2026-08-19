Sudaderas del Chelsea: defiende tus colores
Anima a tu club en cualquier momento y lugar con nuestras sudaderas con o sin capucha del Chelsea. Te sentirás más cerca de la acción con los icónicos colores del equipo londinense y los detalles inspirados en los gráficos y diseños de la última temporada. Además, su emblemático escudo le dará un toque de autenticidad a tu equipación de fútbol.
Vístete por capas
¿Vas de camino al entrenamiento o a calentar en la banda? Para que los músculos estén listos, es fundamental mantener una buena temperatura. Por eso, nuestras sudaderas con capucha del Chelsea ofrecen un aislamiento eficaz que retiene el calor. Los tejidos ligeros y resistentes proporcionan tanto calidez como libertad de movimiento. Además, los acabados cepillados resultan delicados y suaves con la piel. Opta por modelos con cremallera delantera para abrigarte o desvestirte en pocos minutos. Las sudaderas sin cierre también son una gran alternativa para vestirse por capas.
Entrenamientos a bajas temperaturas
Crea looks por capas que se adapten a tu cuerpo, ya sea para correr por la mañana, entrenar después de trabajar o irte de aventura al aire libre. Nuestras partes de arriba del Chelsea en tejido tipo French terry son perfectas para abrigarse, ya que aíslan del frío eficazmente. Cuando empiece a subir la temperatura, nuestra aclamada tecnología Nike Dri-FIT capilariza el sudor y lo extiende por la superficie de la prenda para que se seque rápidamente. Así, el cuerpo está fresco y cómodo durante más tiempo, y la mente sigue concentrada.
Inspira a la próxima generación
Todos los minifutbolistas quieren representar a sus héroes y heroínas cuando entrenan. Nuestra gama de sudaderas con capucha del Chelsea incluye tallas infantiles para futuras promesas del balón. Opta por tejidos suaves, aislantes y cómodos que les protegen los músculos en los calentamientos y enfriamientos. Además, con las siluetas ajustadas, podrán moverse en cualquier dirección. Elige diseños con prácticos bolsillos, ideales para mantener calientes las manos antes de empezar a jugar. Tendrán todo listo para enfrentarse a cualquier reto.
Pequeños detalles, grandes diferencias
Cuando se trata de rendimiento, hasta los márgenes más mínimos importan. Por eso, en nuestras sudaderas con capucha del Chelsea F.C., cuidamos cada detalle: el tejido elástico en los puños y la cintura mantiene la prenda en su sitio en todo momento. Gracias a las capuchas con cordón tendrás el ajuste perfecto, mientras que los materiales flexibles se adaptarán a tus movimientos. ¿Necesitas tener tus cosas a mano? Escoge diseños con bolsillos de cremallera para guardar los objetos de valor de forma segura.
Un futuro más sostenible
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. ¿Quieres participar en esta misión? Elige las sudaderas con capucha del Chelsea que lleven la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.