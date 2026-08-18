Chaquetas del Chelsea: perfectas dentro y fuera del estadio
El Chelsea FC, uno de los equipos de Londres más laureados de la Premier League, es conocido por su emblemático uniforme de rayas azules y blancas. Estos mismos colores, que le han valido el apodo de «los blues», destacan en nuestras chaquetas esta nueva temporada junto con discretos toques distintivos y unas llamativas segundas equipaciones.
Nuestra gama de abrigos del Chelsea se adapta a todo tipo de gustos: tanto si prefieres diseños con capucha para retener el calor como si optas por modelos hidrófugos para protegerte de la lluvia. Además, las prendas con tejido Dri-FIT capilarizan el sudor para que puedas disfrutar del partido con total tranquilidad incluso en los momentos más intensos. ¿Buscas un diseño con el que afrontar el mal tiempo? Opta por los abrigos Storm-FIT para que nada te impida seguir animando desde las gradas.
Nuestras chaquetas del Chelsea FC no solo están diseñadas para que defiendas los colores de tu equipo en el estadio, también están pensadas para la acción en el campo. Gracias al forro de malla ligero y los cortes aerodinámicos, podrás moverte cómodamente y concentrarte en el juego, ya sea en defensa o en ataque. Además, en línea con nuestro compromiso con la sostenibilidad, confeccionamos nuestras prendas con más tejidos reciclados que nunca.