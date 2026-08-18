Chándales del Chelsea: inspira tu pasión
Nuestros chándales de fútbol del Chelsea son perfectos para demostrar tu apoyo al club. Ya sea para calentar, enfriar o animar desde las gradas, estas prendas del equipo londinense están confeccionadas con tejidos de calidad profesional, y presentan siluetas depuradas para moverte libremente dentro y fuera del campo. ¿Vas a estirar después de un entrenamiento intenso? Los cortes holgados y los acabados cepillados cálidos resultan muy cómodos para los enfriamientos.
Estilos por capas
Si te toca una sesión de ejercicio con bajas temperaturas o vas a calentar en la banda, es fundamental un buen aislante para que los músculos estén listos para jugar. Gracias a los tejidos ligeros y resistentes que retienen el calor, nuestros chándales del Chelsea son una incorporación práctica para tus equipaciones. Además, los materiales extraelásticos te permitirán moverte fácilmente en todas las direcciones. Para calentar, opta por las chaquetas con cremallera delantera y pantalones con bajos con cremallera para vestirte y desvestirte en un momento.
Juega en equipo
Cuando robas el balón, tiras un penalti o haces un sprint a toda velocidad, es normal acabar sudando. Por eso, nuestros chándales de fútbol del Chelsea están hechos con la innovadora tecnología Nike Dri-FIT. Las fibras capilarizan el sudor y lo extienden por la superficie de la prenda para que se seque rápidamente. De esta manera, podrás rendir al máximo en el campo, por exigente que sea el momento. Además, los tejidos transpirables permiten que el aire circule para así eliminar el exceso de calor en pocos minutos. El cuerpo se mantendrá fresco y seco durante más tiempo y podrás seguir concentrándote en ayudar a tu equipo.
Chándales del Chelsea de talla junior
¿Quieres que tu promesa del balón empiece con buen pie en el mundo del fútbol? Nuestros chándales de entrenamiento del Chelsea están hechos con los mismos materiales resistentes que la gama de adultos para que perfeccionen sus habilidades con total comodidad. Además, con las siluetas ajustadas, las prendas se mantienen en su sitio para que nada le distraiga. Contamos con opciones para todas las edades, desde los primeros años hasta la adolescencia, para que cualquier futura estrella encuentre el ajuste perfecto.
Defiende los colores de tu club
Nuestros chándales del Chelsea se inspiran en las equipaciones de la última temporada: cuentan con colores y gráficos auténticos, iguales que los de tus ídolos del club inglés, así como el emblemático escudo del equipo para un acabado de alta calidad. Elige los modelos que lleven el nombre de los jugadores o jugadoras, ideales para que los fans más pequeños demuestren su pasión por los londinenses al entrenar.
Un futuro mejor
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres aportar tu granito de arena, escoge los chándales del Chelsea que lleven la etiqueta Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos. Todavía no hemos alcanzado nuestro objetivo, pero cada día estamos más cerca.