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Sudaderas azules con y sin capucha

Nike Club
Nike Club Sudadera con capucha de tejido Fleece - Hombre
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Nike Studio Fleece Medium Weight Sudadera con capucha y ajuste oversize - Mujer
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Nike Studio Fleece Medium Weight
Nike Studio Fleece Medium Weight Sudadera con capucha y cremallera completa - Mujer
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Sudadera - Niño/a
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Tech Fleece Windrunner Inglaterra
Tech Fleece Windrunner Inglaterra Sudadera con capucha y cremallera completa de fútbol Nike - Hombre
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New York Knicks Courtside
New York Knicks Courtside Sudadera con capucha Jordan Club Premium de la NBA - Hombre
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Nike Tech Fleece
Nike Tech Fleece Sudadera con capucha y cremallera completa - Niño
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París Saint-Germain Club
París Saint-Germain Club Sudadera con capucha de fútbol Nike - Hombre
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Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Sudadera con capucha y cremallera completa oversize - Hombre
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Nike Tech
Nike Tech Chaqueta Windrunner de tejido Fleece con cremallera completa - Hombre
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Nike Studio Fleece Medium Weight
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Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner
Paris Saint-Germain Tech Fleece Windrunner Sudadera con capucha y cremallera completa de fútbol Nike - Hombre
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Nike
Nike Sudadera con capucha de baloncesto Dri-FIT - Niño/a
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FC Barcelona Tech Fleece
FC Barcelona Tech Fleece Sudadera con capucha de fútbol con cremallera completa Nike - Niño
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FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner Sudadera con capucha y cremallera completa de fútbol Nike - Hombre
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FC Barcelona Club
FC Barcelona Club Sudadera con capucha de tejido French terry Nike Football - Hombre
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Jordan
Jordan Sudadera con capucha de tejido Fleece Jumbo Jumpman - Niño/a
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Nike Sportswear Athletic
Nike Sportswear Athletic Sudadera con capucha oversize - Niño
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Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Sudadera con capucha - Hombre
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Nike Tech
Nike Tech Chaqueta Windrunner de tejido Fleece con cremallera completa y bloques de color - Hombre
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Inter de Milán Tech Fleece Windrunner
Inter de Milán Tech Fleece Windrunner Sudadera con capucha y cremallera completa de fútbol Nike - Hombre
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Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner
Tottenham Hotspur Tech Fleece Windrunner Sudadera con capucha y cremallera completa de fútbol Nike - Hombre
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FC Barcelona Tech Fleece Windrunner
FC Barcelona Tech Fleece Windrunner Sudadera de fútbol con capucha y cremallera completa Nike - Mujer
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Brazil Club
Brazil Club Sudadera con capucha de tejido French terry Nike Football - Hombre
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FFF Club
FFF Club Sudadera con capucha de fútbol Nike - Niño
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Inglaterra Club
Inglaterra Club Sudadera con capucha de fútbol Nike - Hombre
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FFF Tech Fleece
FFF Tech Fleece Sudadera con capucha de fútbol con cremallera completa Nike - Niño
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Chelsea FC Club
Chelsea FC Club Sudadera de cuello redondo Nike Football - Hombre
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Atlético de Madrid Club
Atlético de Madrid Club Sudadera con capucha de tejido French terry Nike Football - Hombre
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Atlético de Madrid Club
Atlético de Madrid Club Sudadera con capucha y cremallera completa de tejido French terry Nike Football - Niño
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Tech Fleece París Saint-Germain
Tech Fleece París Saint-Germain Sudadera con capucha de fútbol con cremallera completa Nike - Niño
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Inter de Milán SE
Inter de Milán SE Sudadera con capucha de fútbol Nike ACG Therma-FIT
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Nike Velocity
Nike Velocity Sudadera de golf Therma-FIT con capucha - Hombre
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New York Knicks Club
New York Knicks Club Sudadera con capucha Nike de la NBA - Hombre
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Nike Sportswear Tech Fleece Sudadera con capucha con cremallera completa - Niña
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Sudadera con capucha de tejido French terry y ajuste oversize - Hombre
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FFF Club
FFF Club Sudadera con capucha de tejido French terry Nike Football - Hombre
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Chaqueta con cremallera completa - Mujer
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Nike Club
Nike Club Sudadera con capucha de tejido French terry - Hombre
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París Saint-Germain Club
París Saint-Germain Club Sudadera con capucha de fútbol Nike - Niño
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Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Sudadera con capucha de entrenamiento sin mangas de tejido Fleece Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
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Sudadera con capucha de entrenamiento sin mangas de tejido Fleece Dri-FIT - Hombre
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Nike Tech
Nike Tech Chaqueta Windrunner de tejido Fleece con cremallera completa - Hombre
Superventas
Nike Tech
Chaqueta Windrunner de tejido Fleece con cremallera completa - Hombre
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Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Sudadera con capucha y ajuste oversize - Hombre
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Croacia 2026
Croacia 2026 Sudadera con capucha Nike Club - Hombre
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Nike ACG
Nike ACG Parte de arriba de capa intermedia para trail running con cremallera de 1/4 Dri-FIT - Hombre
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79,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Sudadera con capucha y cremallera completa - Niño/a
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Nike WNBA 30th
Nike WNBA 30th Sudadera de tejido Fleece
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74,99 €
Memphis Grizzlies Club
Memphis Grizzlies Club Sudadera con capucha Nike de la NBA - Hombre
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Sudaderas azules con y sin capucha: protégete del frío mientras entrenas

Mantén un estilo de vida activo cuando bajan las temperaturas con una sudadera azul con o sin capucha, fabricada con materiales de calidad profesional. Tenemos opciones con cremallera completa y diseños sin cierre para que encuentres algo de tu gusto. ¿Buscas una prenda ligera para llevar encima de otras capas? Echa un vistazo a nuestra selección de modelos sin capucha. Apuesta por un estilo discreto y actual con las sudaderas azul claro, o elige los modelos azul oscuro y azul marino si quieres una prenda versátil, que vaya bien con todo.


Supera tus límites y las bajas temperaturas


Como el frío no tiene que ser un impedimento para hacer deporte, hemos creado la aclamada tecnología Therma-FIT. Las microfibras aislantes retienen el calor corporal para proteger los músculos y las articulaciones mientras calientas, enfrías o te esfuerzas al máximo en una sesión exigente. Además, son materiales ligeros que conservan la calidez sin añadir peso. Estos tejidos técnicos tienen una textura suave por ambos lados, que les confiere un aspecto de calidad superior.


Conserva la frescura


Poner a prueba tus límites implica sudar, ya sea en las carreras a primera hora de la mañana o en tus aventuras de fin de semana. Para mantener la concentración y que nada te distraiga de tus objetivos, apuesta por una sudadera azul con capucha y tecnología Dri-FIT de capilarización de la humedad, que la dispersa hacia la superficie del tejido y hace que se evapore más rápido. Además, estas opciones son transpirables y favorecen un flujo de aire óptimo para que elimines el exceso de calor rápidamente.


Apoya a la siguiente generación


Creemos que los jóvenes atletas merecen progresar con equipaciones de la misma calidad profesional que las estrellas a las que admiran. Por eso, nuestras sudaderas azules con y sin capucha de tallas infantiles están confeccionadas con los mismos materiales de alto rendimiento que utilizamos en la línea para adultos. Busca detalles prácticos, como las costuras selladas, que proporcionan mayor comodidad en las zonas de más desgaste, y bolsillos con cremallera, en los que pueden llevar sus cosas con seguridad. También tenemos diseños inspirados en algunas de las estrellas deportivas más importantes del mundo para que imiten a sus ídolos mientras mejoran sus habilidades.


Relájate con la máxima comodidad


Cuando es el momento de tomarse un descanso, tenemos prendas cálidas y muy cómodas, con las que puedes relajarte con estilo. Descubre opciones de siluetas holgadas, que son perfectas para llevar encima de la equipación. Las sudaderas azul claro sin capucha abrigan menos, mientras que los modelos con capucha aportan una protección adicional para el cuello y la cabeza.


Nuestra siguiente misión


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres ayudarnos, escoge una sudadera azul con o sin capucha que lleve la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.