  1. Ropa
    2. /
  2. Pantalones y mallas
    3. /
  3. Mallas y leggings

Leggings azules y azul marino

Nike Universa
Nike Universa Leggings de 7/8 de malla y talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Universa
Leggings de 7/8 de malla y talle alto - Mujer
119,99 €
Nike Universa
Nike Universa Leggings de longitud completa de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Materiales reciclados
Nike Universa
Leggings de longitud completa de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
104,99 €
Nike Universa
Nike Universa Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Materiales reciclados
Nike Universa
Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
109,99 €
Nike One Seamless Front
Nike One Seamless Front Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
Superventas
Nike One Seamless Front
Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
49,99 €
Nike Pro
Nike Pro Leggings de talle medio y longitud completa - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro
Leggings de talle medio y longitud completa - Mujer
47,99 €
Nike Swift
Nike Swift Leggings de running de 7/8 y talle alto con bolsillos - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swift
Leggings de running de 7/8 y talle alto con bolsillos - Mujer
89,99 €
Nike One
Nike One Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
49,99 €
Nike One
Nike One Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
29,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Sportswear Classic
Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
39,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Pantalón corto de ciclismo de 20 cm y talle alto - Mujer
Nike Sportswear Classic
Pantalón corto de ciclismo de 20 cm y talle alto - Mujer
29,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
64,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Mallas cortas de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Mallas cortas de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
47,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Mallas cortas de 8 cm y talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Mallas cortas de 8 cm y talle alto - Mujer
42,99 €
Nike One
Nike One Leggings de talle alto Dri-FIT - Niña
Lo último
Nike One
Leggings de talle alto Dri-FIT - Niña
32,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
Nike Zenvy
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
59,99 €
Nike Swift
Nike Swift Pantalón corto de running de 10 cm ceñido, con talle alto y bolsillos - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swift
Pantalón corto de running de 10 cm ceñido, con talle alto y bolsillos - Mujer
64,99 €
Nike Stride
Nike Stride Mallas de running Dri-FIT de 1/2 - Hombre
Materiales reciclados
Nike Stride
Mallas de running Dri-FIT de 1/2 - Hombre
69,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Mallas de running de media longitud Dri-FIT ADV - Hombre
Materiales reciclados
Nike AeroSwift
Mallas de running de media longitud Dri-FIT ADV - Hombre
84,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Pantalón corto de talle medio de 13 cm - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro 365
Pantalón corto de talle medio de 13 cm - Mujer
32,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Mallas cortas de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
Nike Pro Seamless
Mallas cortas de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
42,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
Nike Pro Seamless
Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
49,99 €
Nike One
Nike One Leggings acampanados de talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Leggings acampanados de talle alto - Mujer
59,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Nike Zenvy
Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
99,99 €
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Pantalón corto de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
Jordan Sport Essentials
Pantalón corto de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
39,99 €

Leggings azul marino: libera tu potencial

Ya sea para ir a correr por la mañana o para afrontar una sesión exigente en el gimnasio, opta por prendas que rindan tanto como tú. Nuestros leggings y mallas azules y azul marino están fabricados con materiales superelásticos que se adaptan a tus movimientos, sin perder la forma durante las sentadillas, los estiramientos o los giros. Además, los tejidos de fibras duraderas proporcionan una gran cobertura para entrenar con seguridad en todo momento.


Variedad de cortes y estilos


Encuentra el ajuste perfecto para las exigencias específicas de tu deporte en nuestra gama de leggings azules. Si prefieres diseños ligeros de peso mínimo para los días de calor, las mallas cortas de ciclista en azul marino son una opción ideal. ¿Buscas más cobertura? Escoge los leggings azul marino con largo 7/8 o hasta la mitad de la pantorrilla, o elige el máximo aislamiento con las mallas azules Nike de largo completo. Además, contamos con una amplia gama de modelos de cintura media o alta para adaptarnos a todas las preferencias. Para disfrutar de una sensación compresiva y ceñida, opta por alternativas con tejidos que esculpen la figura.


Diseños para superar todos tus límites


Tanto si corres o bailas como si compites en triatlón, es inevitable sudar para aprovechar al máximo todo tu potencial. Nuestra tecnología Nike Dri-FIT utiliza fibras que capilarizan el sudor al máximo para eliminarlo de la piel y extenderlo por la superficie de la prenda para que se seque rápidamente. Además, al ser transpirable, fomenta una buena circulación alrededor de la piel. Así, el cuerpo se mantiene fresco y cómodo durante más tiempo mientras logras tus metas.


Márgenes mínimos para obtener resultados excepcionales


Cuando entrenas al máximo, hasta el detalle más pequeño puede marcar una gran diferencia. Por eso, nuestros leggings azul marino están diseñados con la máxima atención. Los modelos de costuras planas o sin costuras te ayudan a reducir el riesgo de sufrir roces durante las repeticiones. Para disfrutar de una mayor comodidad, escoge las opciones en tejidos InfinaSoft que resultan muy delicados con la piel. Por otro lado, los modelos con cintura ceñida mantienen la prenda en su sitio, incluso en los momentos más intensos. Para llevar tus cosas a mano, busca leggings con bolsillos de cremallera discretamente camuflados en las costuras.


El tono de azul perfecto para ti


En Nike, sabemos que el rendimiento y la estética no tienen por qué estar reñidos. Nuestra selección incluye una amplia variedad de leggings azules para todos los gustos y estilos. Las mallas azul oscuro o azul marino son opciones prácticas y versátiles, mientras que los modelos azul claro crean un look contemporáneo. En cuanto a logos, lleva un estilo discreto con nuestro icónico Swoosh de Nike en el muslo. ¿Prefieres algo más impactante? Escoge diseños con estampados distintivos o cintura con el logo.


Move to Zero


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para aportar tu granito de arena, escoge los leggings azul y azul marino con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado y las zapatillas con al menos un 20 %. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.