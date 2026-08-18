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Chándales azules

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Nike Tech
Nike Tech Pantalones de tejido Fleece con dobladillo abierto y bloques de color para hombre
Materiales reciclados
Nike Tech
Pantalones de tejido Fleece con dobladillo abierto y bloques de color para hombre
119,99 €
Nike Tech
Nike Tech Chaqueta Windrunner de tejido Fleece con cremallera completa y bloques de color - Hombre
Materiales reciclados
Nike Tech
Chaqueta Windrunner de tejido Fleece con cremallera completa y bloques de color - Hombre
129,99 €
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Chándal con tejido Knit de poliéster - Hombre
Superventas
Nike Sportswear Club
Chándal con tejido Knit de poliéster - Hombre
89,99 €
Nike Tech
Nike Tech Jogger de tejido Fleece - Hombre
Nike Tech
Jogger de tejido Fleece - Hombre
99,99 €
Brasil Academy Pro
Brasil Academy Pro Chaqueta deportiva de fútbol Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Brasil Academy Pro
Chaqueta deportiva de fútbol Nike Dri-FIT - Hombre
59,99 €
Jordan
Jordan Anthem Chaqueta - Hombre
Materiales reciclados
Jordan
Anthem Chaqueta - Hombre
119,99 €
Strike Inglaterra
Strike Inglaterra Chándal de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Strike Inglaterra
Chándal de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Hombre
149,99 €
Nike Academy
Nike Academy Chándal de fútbol Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Academy
Chándal de fútbol Dri-FIT - Hombre
79,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Chándal Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Chándal Dri-FIT - Niño/a
59,99 €
Nike Swoosh
Nike Swoosh Conjunto de dos piezas Club Fleece - Bebé (12-24 M)
Nike Swoosh
Conjunto de dos piezas Club Fleece - Bebé (12-24 M)
42,99 €
Nike Stride
Nike Stride Pantalón de running Dri-FIT de tejido Woven - Hombre
Materiales reciclados
Nike Stride
Pantalón de running Dri-FIT de tejido Woven - Hombre
89,99 €
Cuarta equipación Strike FC Barcelona
Cuarta equipación Strike FC Barcelona Chándal de fútbol Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Cuarta equipación Strike FC Barcelona
Chándal de fútbol Nike Dri-FIT - Niño/a
104,99 €
Chelsea FC Strike+ SE
Chelsea FC Strike+ SE Pantalón de fútbol de tejido Woven Nike Repel - Hombre
Materiales reciclados
Chelsea FC Strike+ SE
Pantalón de fútbol de tejido Woven Nike Repel - Hombre
89,99 €
Brasil Academy Pro
Brasil Academy Pro Chándal de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Brasil Academy Pro
Chándal de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a
79,99 €
Cuarta equipación Strike FC Barcelona
Cuarta equipación Strike FC Barcelona Chándal de fútbol Nike Dri-FIT ADV - Hombre
Materiales reciclados
Cuarta equipación Strike FC Barcelona
Chándal de fútbol Nike Dri-FIT ADV - Hombre
139,99 €
Nike Advantage
Nike Advantage Chaqueta de tenis con cremallera completa Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Advantage
Chaqueta de tenis con cremallera completa Dri-FIT - Mujer
84,99 €
Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Pantalón corto de tejido Woven Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Jordan Sport Essentials
Pantalón corto de tejido Woven Dri-FIT - Hombre
39,99 €
Strike Inglaterra
Strike Inglaterra Chándal de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Strike Inglaterra
Chándal de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a
109,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Sudadera con capucha con cremallera completa - Niña
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Sudadera con capucha con cremallera completa - Niña
79,99 €
Strike Tottenham Hotspur
Strike Tottenham Hotspur Chándal de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Strike Tottenham Hotspur
Chándal de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a
109,99 €
Nike Academy
Nike Academy Chándal de fútbol Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Nike Academy
Chándal de fútbol Dri-FIT - Niño/a
64,99 €
Nike Tech
Nike Tech Chaqueta Windrunner de tejido Fleece con cremallera completa - Hombre
Superventas
Nike Tech
Chaqueta Windrunner de tejido Fleece con cremallera completa - Hombre
119,99 €
Nike Club Rules
Nike Club Rules Chaqueta con cremallera completa - Hombre
Nike Club Rules
Chaqueta con cremallera completa - Hombre
119,99 €
Strike Inter de Milán
Strike Inter de Milán Pantalón de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Strike Inter de Milán
Pantalón de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Mujer
69,99 €
Nike Stride
Nike Stride Pantalón de running Dri-FIT de tejido Knit - Hombre
Materiales reciclados
Nike Stride
Pantalón de running Dri-FIT de tejido Knit - Hombre
89,99 €
Strike SE FC Barcelona
Strike SE FC Barcelona Pantalón de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Strike SE FC Barcelona
Pantalón de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Hombre
69,99 €
Strike Chelsea FC
Strike Chelsea FC Chándal de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Strike Chelsea FC
Chándal de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a
109,99 €
Nike Advantage
Nike Advantage Pantalón de tenis de talle medio Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Advantage
Pantalón de tenis de talle medio Dri-FIT - Mujer
74,99 €
Nike Swoosh
Nike Swoosh Conjunto de dos piezas Club Fleece - Niño/a pequeño/a
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Conjunto de dos piezas Club Fleece - Niño/a pequeño/a
47,99 €
Strike Inter de Milán
Strike Inter de Milán Chándal de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Strike Inter de Milán
Chándal de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a
109,99 €
Strike Inter de Milán
Strike Inter de Milán Chándal de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a pequeño/a
Materiales reciclados
Strike Inter de Milán
Chándal de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a pequeño/a
79,99 €
Strike Inglaterra
Strike Inglaterra Chándal de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a pequeño/a
Materiales reciclados
Strike Inglaterra
Chándal de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a pequeño/a
79,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Chándal con capucha Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Chándal con capucha Dri-FIT - Niño/a
79,99 €
Nike Swoosh
Nike Swoosh Conjunto de dos piezas Club Fleece - Infantil
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Conjunto de dos piezas Club Fleece - Infantil
47,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Parte de arriba de manga larga y tejido Fleece - Niña
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Parte de arriba de manga larga y tejido Fleece - Niña
54,99 €
Nike Pro Training
Nike Pro Training Pantalón Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Pro Training
Pantalón Dri-FIT - Hombre
84,99 €
Strike Chelsea FC
Strike Chelsea FC Chándal de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a pequeño/a
Materiales reciclados
Strike Chelsea FC
Chándal de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a pequeño/a
79,99 €
Nike Swoosh
Nike Swoosh Conjunto de tres piezas Lifestyle con sudadera con capucha y camiseta - Bebé (12-24 M)
Nike Swoosh
Conjunto de tres piezas Lifestyle con sudadera con capucha y camiseta - Bebé (12-24 M)
59,99 €
Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Chándal con capucha - Niño/a
Nike Sportswear Club Fleece
Chándal con capucha - Niño/a
79,99 €
Nike Swoosh
Nike Swoosh Nike Conjunto de dos piezas Essential de tejido Fleece con sudadera - Bebé (12-24 M)
Nike Swoosh
Nike Conjunto de dos piezas Essential de tejido Fleece con sudadera - Bebé (12-24 M)
42,99 €
Jordan
Jordan Air Conjunto de dos piezas de sudadera con capucha - Infantil
Jordan
Air Conjunto de dos piezas de sudadera con capucha - Infantil
54,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalón de tejido Fleece - Niña
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Pantalón de tejido Fleece - Niña
49,99 €
Jordan Sport Hoop Fleece
Jordan Sport Hoop Fleece Pantalón Dri-FIT - Hombre
Jordan Sport Hoop Fleece
Pantalón Dri-FIT - Hombre
99,99 €
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Pantalón Dri-FIT de tejido Fleece - Hombre
Materiales reciclados
Jordan Sport Crossover
Pantalón Dri-FIT de tejido Fleece - Hombre
69,99 €
Strike Tottenham Hotspur
Strike Tottenham Hotspur Chándal de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a pequeño/a
Materiales reciclados
Strike Tottenham Hotspur
Chándal de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a pequeño/a
79,99 €
París Saint-Germain Academy Pro
París Saint-Germain Academy Pro Chándal de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
París Saint-Germain Academy Pro
Chándal de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a
79,99 €
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Jogger Dri-FIT - Niña
Nike Pro Fleece
Jogger Dri-FIT - Niña
29 % de descuento
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Chaqueta de tenis - Hombre
NikeCourt Heritage
Chaqueta de tenis - Hombre
30 % de descuento
Nike Stride
Nike Stride Chaqueta de entrenamiento Repel UV - Niño/a
Materiales reciclados
Nike Stride
Chaqueta de entrenamiento Repel UV - Niño/a
30 % de descuento
Cuarta equipación Strike FC Barcelona
Cuarta equipación Strike FC Barcelona Chaqueta de fútbol Nike Dri-FIT Anthem - Hombre
Materiales reciclados
Cuarta equipación Strike FC Barcelona
Chaqueta de fútbol Nike Dri-FIT Anthem - Hombre
30 % de descuento
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Chándal de fútbol Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Kylian Mbappé Academy
Chándal de fútbol Nike Dri-FIT - Niño/a
30 % de descuento
Tercera equipación Academy Pro París Saint-Germain
Tercera equipación Academy Pro París Saint-Germain Chaqueta de fútbol Anthem Nike Dri-FIT Total 90 - Niño/a
Producto agotado
Tercera equipación Academy Pro París Saint-Germain
Chaqueta de fútbol Anthem Nike Dri-FIT Total 90 - Niño/a
30 % de descuento
Nike Tech
Nike Tech Pantalón Dri-FIT Shori Knit - Hombre
Materiales reciclados
Nike Tech
Pantalón Dri-FIT Shori Knit - Hombre
30 % de descuento
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Sudadera con capucha y cremallera completa Dri-FIT - Niña
Nike Pro Fleece
Sudadera con capucha y cremallera completa Dri-FIT - Niña
30 % de descuento
Nike Stride
Nike Stride Chaqueta de entrenamiento Repel UV - Niño/a
Materiales reciclados
Nike Stride
Chaqueta de entrenamiento Repel UV - Niño/a
30 % de descuento
Cuarta equipación Strike FC Barcelona
Cuarta equipación Strike FC Barcelona Chaqueta de fútbol Nike Dri-FIT Anthem - Hombre
Materiales reciclados
Cuarta equipación Strike FC Barcelona
Chaqueta de fútbol Nike Dri-FIT Anthem - Hombre
30 % de descuento
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Chándal de fútbol Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Kylian Mbappé Academy
Chándal de fútbol Nike Dri-FIT - Niño/a
30 % de descuento
Tercera equipación Academy Pro París Saint-Germain
Tercera equipación Academy Pro París Saint-Germain Chaqueta de fútbol Anthem Nike Dri-FIT Total 90 - Niño/a
Producto agotado
Tercera equipación Academy Pro París Saint-Germain
Chaqueta de fútbol Anthem Nike Dri-FIT Total 90 - Niño/a
30 % de descuento
Nike Tech
Nike Tech Pantalón Dri-FIT Shori Knit - Hombre
Materiales reciclados
Nike Tech
Pantalón Dri-FIT Shori Knit - Hombre
30 % de descuento
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Sudadera con capucha y cremallera completa Dri-FIT - Niña
Nike Pro Fleece
Sudadera con capucha y cremallera completa Dri-FIT - Niña
30 % de descuento

Chándales azul marino: entrena cómodamente

Abrígate con un chándal azul Nike para afrontar carreras exigentes o entrenamientos en días fríos. Nuestra selección incluye una amplia gama de cortes y ajustes para adaptarse a todos los deportes. Los diseños depurados se ciñen a la silueta para retener la temperatura corporal. ¿Buscas prendas que protejan los músculos del frío? Escoge opciones holgadas y oversize para llevarlas cómodamente sobre la equipación de entrenamiento. Además, los modelos en tejidos cepillados en el reverso resultan cálidos y delicados sobre la piel.


Para disfrutar de un aislamiento de alta calidad que no añada peso, elige un chándal azul confeccionado en nuestro aclamado tejido Tech Fleece. Este material de tacto suave en ambos lados conserva la temperatura natural del cuerpo. Además, las fibras ligeras y elásticas dan libertad de movimiento sin aumentar el volumen. Cuando subas la intensidad, los chándales azules con tecnología Nike Dri-FIT capilarizan el sudor y lo extienden por la superficie para que se seque rápidamente. Así, seguirás entrenando cómodamente y podrás centrarte en cumplir tus objetivos.


Nuestros chándales azules están disponibles en diversas combinaciones de colores para que encuentres un conjunto de tu gusto. Los modelos en azul marino son versátiles y elegantes, mientras que las opciones en azul real crean conjuntos dinámicos y vistosos. Si prefieres un estilo más discreto, busca chándales azul claro. Descubre diseños impecables con ribetes en contraste y el inconfundible Swoosh para completar los looks con el toque premium de Nike.


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para aportar tu granito de arena, escoge chándales azules con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.