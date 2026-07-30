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Zapatillas Nike Air Max Moto 2K - Hombre - Negro/Negro/Anthracite/Negro

Nike Air Max Moto 2K

Zapatillas - Hombre

139,99 €
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Las familiares pero innovadoras Air Max Moto están listas para salir a dar una vuelta. La parte superior antidesgarro y los cordones con pasadores complementan los detalles de inspiración técnica y la amortiguación Max Air en el talón.


  • Color mostrado: Negro/Negro/Anthracite/Negro
  • Modelo: IR0072-002

Nike Air Max Moto 2K

139,99 €

Las familiares pero innovadoras Air Max Moto están listas para salir a dar una vuelta. La parte superior antidesgarro y los cordones con pasadores complementan los detalles de inspiración técnica y la amortiguación Max Air en el talón.

Ventajas

  • Amortiguación Max Air suave y cómoda para ofrecer el nivel perfecto de sujeción.
  • Parte superior antidesgarro y piel sintética para una mayor transpirabilidad y durabilidad.
  • La amplia puntera añade comodidad sin perder elegancia.

Detalles del producto

  • Mediasuela de espuma
  • Suela exterior de goma
  • Color mostrado: Negro/Negro/Anthracite/Negro
  • Modelo: IR0072-002

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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Evaluaciones (3)

4.7 estrellas

  • Taille 47 parfaite

    brigitte518719557

    Parfaites Légères et très joli look

  • Incredible shoes but size up one whole size.

    BrandonD711548387

    Buy these shoes one size up, trust me. I have several pair of these shoes and they are the most comfortable Nikes I own.

  • RollandC820324734

    Great shoe. Comfortable but the outer/topline of the shoe feels like I’ll bust through them if I walk to fast.

Zapatillas Nike Air Max Moto 2K - Hombre

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