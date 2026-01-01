Zapatillas Nike Air Max Moto 2K - Hombre

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Nike Air Max Moto 2K
Zapatillas - Hombre
139,99 €
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Las familiares pero innovadoras Air Max Moto 2K están listas para salir a dar una vuelta. Los toques metalizados complementan los detalles de inspiración técnica y la amortiguación Max Air.
- Color mostrado: Platinum Tint/Sail/Anthracite/Plata metalizado
- Modelo: IV5759-094
Nike Air Max Moto 2K
139,99 €
Las familiares pero innovadoras Air Max Moto 2K están listas para salir a dar una vuelta. Los toques metalizados complementan los detalles de inspiración técnica y la amortiguación Max Air.
Ventajas
- Parte superior que combina piel sintética y tejidos para ofrecer un look a capas diseñado para durar.
- La amortiguación Max Air suave y cómoda tiene el nivel perfecto de sujeción.
- Suela exterior de goma para una tracción duradera.
Detalles del producto
- Mediasuela de espuma
- Suela exterior de goma
- Detalles de diseño reflectante
- Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
- Color mostrado: Platinum Tint/Sail/Anthracite/Plata metalizado
- Modelo: IV5759-094
Envíos y devoluciones
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