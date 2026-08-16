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Zapatillas Air Jordan 4 Retro "Comic" - Hombre - Off White/Anthracite/Fire Pink

Air Jordan 4 Retro "Comic"

Zapatillas - Hombre

209,99 €
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Al igual que los superhéroes de los cómics, las AJ4 siguen causando furor. Esta edición renueva un modelo legendario con toda la acción del universo de los cómics. Es como una portada alternativa de un número clave: los vibrantes detalles multicolor y en university red destacan sobre la parte superior de piel premium en off white. La amortiguación Nike Air visible suaviza cada pisada de quien las lleva como protagonista. ¿Y ese logotipo Nike Air en el talón? Una aparición inédita. Estas zapatillas enganchan y llevan por caminos repletos de aventuras.


  • Color mostrado: Off White/Anthracite/Fire Pink
  • Modelo: JA1135-100

Air Jordan 4 Retro "Comic"

209,99 €

Al igual que los superhéroes de los cómics, las AJ4 siguen causando furor. Esta edición renueva un modelo legendario con toda la acción del universo de los cómics. Es como una portada alternativa de un número clave: los vibrantes detalles multicolor y en university red destacan sobre la parte superior de piel premium en off white. La amortiguación Nike Air visible suaviza cada pisada de quien las lleva como protagonista. ¿Y ese logotipo Nike Air en el talón? Una aparición inédita. Estas zapatillas enganchan y llevan por caminos repletos de aventuras.

Ventajas

  • Tecnología Nike Air que absorbe los impactos y proporciona amortiguación en cada pisada.
  • Amortiguación Max Air suave y cómoda para ofrecer el nivel perfecto de sujeción.

Detalles del producto

  • Parte superior de piel y piel sintética
  • Mediasuela de espuma
  • Suela exterior de goma
  • Color mostrado: Off White/Anthracite/Fire Pink
  • Modelo: JA1135-100

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (13)

5 estrellas

  • Heiko238865596

    Für mich ist das der GTA Look AJ4. Passt perfekt und sehr bequem. Er sieht in Echt viel besser aus als auf den Fotos. Stickerzugabe ist cool . Würde den wieder kaufen.

  • Best shoes ever

    Cathy522490094

    My grandson absolutely loved this shoe, as nana, I spoiled him. They are a bit pricey but he wanted this shoe for back to school!! As a big 8th grader this year we got them and I’m the best nana ever!!!

  • AReal22

    Love them‼️ But has anyone pulled the flight off of the tongue to reveal the dunk sticker like in the box?? I'm definitely gonna pull mine off, you can see it just underneath the flight 😉

Zapatillas Air Jordan 4 Retro "Comic" - Hombre

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